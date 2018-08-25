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- Kilo verince de eleştiri alıyorsunuz, sonuç değişmiyor. Kilo verince “Biraz daha ver”, az daha verince “Yüzün çöktü, daha verme, al biraz...” Farkında olmadıkları şu; kimseyi mutlu etmek için yaşamıyorum, zayıflamıyorum, değişmiyorum. Bu kendim için seçtiğim bir yol. Kilolu olmak da sağlıksal sorunlarım hariç 27 yıl benim tercihimdi, aynı şimdi ki yaşamımın olduğu gibi...