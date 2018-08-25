Pelin Öztekin, yaşadığı kilo sorunlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Dört yılda 93 kiloyla vedalaşan Öztekin, yaşadığı süreci anlattı
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Güzel oyuncu Pelin Öztekin, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuştu. Aldığı kilolar sebebiyle mide küçültme ameliyatı olan Öztekin, dört yılda 93 kiloyla vedalaştı. Öztekin, yaşadığı süreci, “Kolay sanılsa da yeniden doğmak, küçüldükçe büyümek gibi” şeklinde ifade etti.
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İşte Pelin Öztekin'in açıklamalarından satırbaşları:
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"2013 YILINDA 156 KİLOYDUM"
- ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ zamanı 100-120 kilo aralığındaydım, maksimum kiloya 2013’te çıktım. Son durum 156‘ydı. İlkokul zamanları yaşıtlarımla aynı seviyedeyken, ergenlikle birlikte arkadaşlarımla aramda fark edilir bir irilik başlamıştı.
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- 27 yaşımda bir sabah uyandım ve beş ilaç içmek zorunda olduğumla yüzleştim. O gün “Ya geri kalan hayatını elinde tutacaksın ya da 50 yaşı görürsen şükredeceksin” dedim. Hayat daha tatlı tabii!
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- Toplamda 93 kiloyla vedalaştım.
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- Kolay sanılsa da yeniden doğmak, bebek gibi beslenmek sonra küçüldükçe büyümek gibi. Düşünün ki iyi yemek yapan, yemeği de seven ben, çocuk maması gibi zevksiz ama o süreçte faydalı besinlerle bir ay geçirdim. Sıkıntılı durumlar da vardı. Mesela ilk yıl dökülen saçlar...
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"GEÇEN SENE '360 BODY FIT' AMELİYATI OLDUM"
- 93 kilo verip deforme olmamak imkânsızdı. Bunu uçan bir balonun havasını söndürmek gibi düşünebilirsin. Geçen sene ‘360 body fit’ ameliyatı oldum. Şimdi asıl enerjik görüntüsüyle eşleşen Pelin’i yaşıyorum.
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- Kilo verince de eleştiri alıyorsunuz, sonuç değişmiyor. Kilo verince “Biraz daha ver”, az daha verince “Yüzün çöktü, daha verme, al biraz...” Farkında olmadıkları şu; kimseyi mutlu etmek için yaşamıyorum, zayıflamıyorum, değişmiyorum. Bu kendim için seçtiğim bir yol. Kilolu olmak da sağlıksal sorunlarım hariç 27 yıl benim tercihimdi, aynı şimdi ki yaşamımın olduğu gibi...
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- Net bir tavırla “Sen kesin çok tatlı yiyorsun” gibi nokta atışı yaptığını sanan, kendinden emin cümlelerin hastasıydım. Zayıflayınca gelenler emin olun kiloluyken gelen cümleleri döver; “İçinden insan çıktı” gibi...
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- Kilo vermenin rol çeşitliliği sağladığını söyleyebilirim ama asla olmam gerekenden veya sağlıklı lmam gerekenden fazlasını vermek için kendimi zorlamıyorum.
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"KİLO VERMEK HAYATIMDA HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"
- Kilo vermek hayatımda her şeyi değiştirdi. Uykumu, yürüyüşümü, görünüşümü, gülüşümü... Eski Pelin’den sadece kiloları götürüp yeni tecrübeler, öğretiler, deneyimler ekledi... Mesela dolap yenilenmeyi geçti, tur bindirdi. 60 bedenden 38 bedene kolay geçiştirilecek bir süreç değil. Dolaba ilk yerleşenler stilettolar ve türevi topuklulardı. Son bir yıldır bikiniler ve azıcık göbek dekolteli tişörtler katıldı.
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- Sevimliden seksi kadına evrilmek korkutucu. Asla nerede nasıl davranacağımı kavrayamıyorum. Eski Pelin yaptığında sevimli gelen hareketlerim şimdi öyle algılanmıyor.
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