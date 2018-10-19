Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, basketbol THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Anadolu Efes-Zalgiris karşılaşmasının hava atışı, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla gönüllü olarak katıldığı mücadelenin hava atışını, ”Pembe Top" ile oyuncu Özge Özpirinçci yaptı.

"KADINLARDA ÇOK GÖRÜLÜYOR"

Hava atışı öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen oyuncu meme kanseri hakkında, “Meme kanseri kadınlarda özellikle çok görülen kanser türü fakat aynı zamanda erken tanı ile beraber tedavisi en yüksek olan kanser türü aynı zamanda, bugün de onun için buradayım ve çok gururluyum” dedi.





ÖZPİRİNÇCİ 35 YAŞINDA MAMOGRAFİ KONTROLÜ YAPTIRACAK

32 yaşında olan oyuncu Özge Özpirinçci, 35 yaşından sonra mamografi yaptıracağından bahsetti. Özge Özpirinçci, “Benim ailemde meme kanseri hiç kimse olmadı fakat benim annem 40 yaşından itibaren her sene mamografisini düzenli olarak yaptırıyor. Bende 32 yaşındayım 35 yaşında yaptırmaya başlayacağım” dedi.

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