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        Haberler Gündem Güvenlik Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

        Pençe-Kilit bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 15:40 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:41
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        9 terörist etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde teröristlere yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu sürüyor.

        Bölgede devam eden operasyonlarda 9 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bütün terör inleri yerle bir edilecek, tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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        #PKK
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        #Irak
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