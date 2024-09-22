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        Haberler Gündem Güncel Pençe Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu | Son dakika haberleri

        Pençe Kilit bölgesinden acı haber: 1 asker şehit oldu

        Pençe Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğu açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2024 - 11:59 Güncelleme: 22.09.2024 - 11:59
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        Pençe Kilit bölgesinden acı haber!
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Pençe Kilit operasyon bölgesinde, 22 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma girişimi esnasında Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın şehit olduğu açıklandı.

        Açıklamada "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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        #Terör
        #operasyon
        #şehit
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