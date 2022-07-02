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Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika: Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit şehidi son yolculuğuna uğurlandı
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İHA

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde arazide kaydıktan sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşçı son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı sabah saatlerinde askeri uçakla Yenişehir Havalimanı'na getirildi. Yenişehir'den Bursa’daki baba ocağına getirilen ve burada helallik alınan şehidin cenazesi Mihraplı Camiinde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti ve MHP Bursa milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualarla uğurlanırken, Hamitler Mezarlığına defnedildi.

Uzman Çavuş Serkan Taşcı, Pençe Kilit operasyon bölgesinde arazide kayıp düştükten sonra şehit olmuştu. 2 kız, 2 erkek çocuk sahibi olan 4 çocuklu Taşcı ailesinin en küçük çocuğu olan Şehit Taşçı'nın hafızlık arkadaşına attığı mesaj ise herkesi duygulandırdı.

Fotoğraf: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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