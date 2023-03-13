Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem PENDİK DEPREM RİSK HARİTASI | İstanbul Pendik deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu, nerelerden geçiyor?
ABONE OL

Deprem risk haritası ile Pendik deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu?

İstanbul Pendik deprem risk haritası, 11 ilde hasara olan depremlerin ardından gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından 39 ilçe için hazırlanan olası deprem risk harita kitapçığı gündeme geldi. İBB tarafından 2019 yılında hazırlanan olası deprem kitapçığı ile Pendik deprem risk haritası bilgileri verildi. İşte, İstanbul Pendik deprem risk raporu...

PENDİK DEPREM RİSK HARİTASI | İstanbul Pendik deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu, nerelerden geçiyor?
HABERTURK.COM

İstanbul Pendik deprem risk haritası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı ile 39 ilçenin deprem risk durumu ve nüfus bilgileri paylaşıldı. İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Pendik'in deprem risk haritası gündeme geldi. İşte deprem risk haritası ile Pendik deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu? sorularının yanıtına ilişkin detaylar...

DEPREM RİSK HARİTASI YAYINLANDI!

“İstanbul İli Pendik İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Kartal ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlanmıştır.

PENDİK DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.

DEPREM RİSKİ HIZLA TESPİT EDİLMELİ!

1999 Kocaeli ve Düzce depremleri, sebep oldukları fiziksel yıkımın, can kaybının ve sosyoekonomik kayıpların devasa boyutları nedeniyle, ülkemizde benzer kentleşme süreçlerine maruz, ekonomik ve endüstriyel faaliyetlerin yoğunlaştığı diğer il ve bölgelerde deprem riskinin belirlenmesi ve her türlü kentsel planlama çalışmasında deprem riskinin gözetilmesi gereğin ortaya koymuştur. Özellikle İstanbul, karşı karşıya olduğu deprem tehlikesi, barındırdığı nüfusun boyutu, kentin bina stoğunun özellikleri, bölgesel ve ulusal ekonomi için önemi nedeniyle deprem riskinin hızla tespit edilmesi gereken en öncelikli kentlerden biri olarak belirlenmiştir.

DEPREMDE MEYDANA GELECEBİLECEK KAYIPLAR İNCELENDİ

Bu doğrultuda, 2001-2002 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı tarafından yapılan çalışma kapsamında, İstanbul’u etkilemesi muhtemel bir depremde bina ve altyapı unsurlarının hasar görebilirliği mahalle bazında incelenmiştir (İBBJICA, 2002). Boğaziçi Üniversitesi ve Münih Reasürans Şirketi iş birliği ile gerçekleştirilen bir diğer çalışmada İstanbul’daki sanayi tesislerinin deprem riski değerlendirilmiş, olası İstanbul depremi altında sanayide meydana gelebilecek kayıplar incelenmiştir. (BÜMunich RE, 2002).

OLASI DEPREM HASAR VE KAYIP TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Son olarak, İstanbul’un güncel nüfus, bina ve altyapı envanterleri kullanılarak, en son deprem tehlikesi bilgi ve modelleri ışığında, kentin olası deprem hasar ve kayıp tahminlerinin yenilenmesi amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi”, DEZİM ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilmiştir (İBB, 2019).

PENDİK DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.

PENDİK İLÇE BİLGİLERİ

Pendik ilçesi, İstanbul iline bağlı; güneydoğu’da Tuzla doğuda Gebze, kuzeyde Şile ve Çekmeköy, batıda Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli, güneyde ise Marmara Denizi ile komşu ve 190 km2 yüz ölçümüne sahiptir. İlçede 36 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 711.894’dür.

.png

.png

.png

.png

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberleri: Kader Yıldız daha 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Kader 27 yaşındaydı! Kayalıklardan düştü!
Gebelik Hesaplama Nasıl Yapılır? Kaç Haftalık Hamileyim?
GÜNDEM Gebelik hesaplaması nasıl yapılır?
Sandık görevlisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 2023 Seçim sandık görevlisi ne kadar ücret alıyor?
GÜNDEM Sandık görevlisi başvurusu detayları
Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın babası Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlandı
GÜNDEM Bakan Varank'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Bitlis'te gölet taştı ve çamur seli meydana geldi - En son haberler
GÜNDEM Bitlis'te gölet taştı! Çamur seli meydana geldi
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi yayınlandı - Son dakika haberler
GÜNDEM İçişleri Bakanlığı'ndan seçim genelgesi
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Kasım Güler'in cezası belli oldu! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM İşte terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusunun cezası!
Son dakika haberi: İstanbul Avcılar'da yerel gazete sahibiydi! Sadettin Erşahin bürosunda ölü bulundu!
GÜNDEM Yerel gazete sahibiydi! Bürosunda ölü bulundu!
"En Büyük Harbiyeli" Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 124. yıl dönümü töreni
GÜNDEM "Her türlü göreve hazır olmalısınız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici ile bir araya geldi - Güncel haberler
GÜNDEM "Kendi isim, logo ve adaylarımızla seçime ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.