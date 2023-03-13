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İstanbul Pendik deprem risk haritası, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılmaya başlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı ile 39 ilçenin deprem risk durumu ve nüfus bilgileri paylaşıldı. İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Pendik'in deprem risk haritası gündeme geldi. İşte deprem risk haritası ile Pendik deprem bölgesinde mi, fay hattı geçiyor mu? sorularının yanıtına ilişkin detaylar...

DEPREM RİSK HARİTASI YAYINLANDI!

“İstanbul İli Pendik İlçesi Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı”, Kartal ilçesine ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” verileri kullanılarak, 2020 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından (DEZİM) hazırlanmıştır.

PENDİK DEPREM RİSK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.

DEPREM RİSKİ HIZLA TESPİT EDİLMELİ!

1999 Kocaeli ve Düzce depremleri, sebep oldukları fiziksel yıkımın, can kaybının ve sosyoekonomik kayıpların devasa boyutları nedeniyle, ülkemizde benzer kentleşme süreçlerine maruz, ekonomik ve endüstriyel faaliyetlerin yoğunlaştığı diğer il ve bölgelerde deprem riskinin belirlenmesi ve her türlü kentsel planlama çalışmasında deprem riskinin gözetilmesi gereğin ortaya koymuştur. Özellikle İstanbul, karşı karşıya olduğu deprem tehlikesi, barındırdığı nüfusun boyutu, kentin bina stoğunun özellikleri, bölgesel ve ulusal ekonomi için önemi nedeniyle deprem riskinin hızla tespit edilmesi gereken en öncelikli kentlerden biri olarak belirlenmiştir.

DEPREMDE MEYDANA GELECEBİLECEK KAYIPLAR İNCELENDİ

Bu doğrultuda, 2001-2002 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi-Japon Uluslararası İş Birliği Ajansı tarafından yapılan çalışma kapsamında, İstanbul’u etkilemesi muhtemel bir depremde bina ve altyapı unsurlarının hasar görebilirliği mahalle bazında incelenmiştir (İBBJICA, 2002). Boğaziçi Üniversitesi ve Münih Reasürans Şirketi iş birliği ile gerçekleştirilen bir diğer çalışmada İstanbul’daki sanayi tesislerinin deprem riski değerlendirilmiş, olası İstanbul depremi altında sanayide meydana gelebilecek kayıplar incelenmiştir. (BÜMunich RE, 2002).

OLASI DEPREM HASAR VE KAYIP TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Son olarak, İstanbul’un güncel nüfus, bina ve altyapı envanterleri kullanılarak, en son deprem tehlikesi bilgi ve modelleri ışığında, kentin olası deprem hasar ve kayıp tahminlerinin yenilenmesi amacıyla “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi”, DEZİM ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü arasında yapılan sözleşme kapsamında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilmiştir (İBB, 2019).

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PENDİK İLÇE BİLGİLERİ

Pendik ilçesi, İstanbul iline bağlı; güneydoğu’da Tuzla doğuda Gebze, kuzeyde Şile ve Çekmeköy, batıda Kartal, Sancaktepe ve Sultanbeyli, güneyde ise Marmara Denizi ile komşu ve 190 km2 yüz ölçümüne sahiptir. İlçede 36 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 711.894’dür.

