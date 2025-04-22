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        Haberler Gündem İstanbul Pendik'te bir dairenin balkonu çöktü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Pendik'te bir dairenin balkonu çöktü

        Pendik'te 5 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Çökme nedeniyle balkondan kopan beton parçaları sokağa düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 00:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:19
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        Pendik'te bir dairenin balkonu çöktü
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        Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda kısmi bir çökme meydana geldi.

        Çökme nedeniyle balkondan kopan beton parçaları sokağa düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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