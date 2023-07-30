Pendik'te bir kadının darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
Pendik'te 4 erkek şahıs tarafından bir kadın darp edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te bir kadının sokakta darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllübağlar Mahallesi'nde çığlık atan bir kadının darbedildiği anlara ait olduğu belirtilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.
Söz konusu görüntüleri inceleyen ekiplerin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.