Pendik'te bir kadının darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Pendik'te 4 erkek şahıs tarafından bir kadın darp edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.07.2023 - 14:55 Güncelleme: 30.07.2023 - 14:55 facebook

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