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        Haberler Gündem 3. Sayfa Pendik'te bir kadının darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Pendik'te bir kadının darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

        Pendik'te 4 erkek şahıs tarafından bir kadın darp edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 14:55
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        Pendik'te kadını darp eden şahıslar hakkında soruşturma
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        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pendik'te bir kadının sokakta darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güllübağlar Mahallesi'nde çığlık atan bir kadının darbedildiği anlara ait olduğu belirtilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

        Söz konusu görüntüleri inceleyen ekiplerin şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da olaya ilişkin soruşturma başlattı.

        #Pendik
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