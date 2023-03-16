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AA

Pendik'te kaza yaptıktan sonra kaçan sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Erhan Y. midibüsüyle, D-100 karayolu Pendik mevkisinde, bazı araçlara çarptıktan sonra kaçtı. AA'nın haberine göre; polis ekiplerinin peşine düştüğü Erhan Y, D-100 Karayolu Okmeydanı mevkisinde polisler tarafından durdurulmak istendi.

Kaçmaya devam eden Erhan Y'nin kullandığı araç, Bahçelievler Mahallesi Fetih Caddesi'nde önünü kesen polis aracına çarptı.

Kaçtığı sırada yol üzerinde çok sayıda araca çarparak hasara neden olan Erhan Y. gözaltına alındı.