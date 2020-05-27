DHA

Olay, saat 01.50 sıralarında Kaynarca Mahallesi Dağ Sokak üzerindeki Botaş Parkı'nda yaşandı. Parkın önündeki kaldırımda oturan ve ne olduğu henüz belirlenemeyen bir şeyler içen 5-6 kişilik gruba, devriye görevi yapan bekçiler kimlik sordu. Bunun üzerine, kimlik soran bekçiler ve grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında gruptaki kişiler bekçilere saldırdı. Bekçilerle grup arasında yaşanan arbede sırasında, bekçiler kendilerine saldıran gruba biber gazı ile müdahale etti. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gruptan 4 kişi yakalanırken, bazı şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

DHA'nın haberine göre; 4 kişi gözaltına alındı, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.