Pendik'te motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
İstanbul Pendik'te motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı
Pendik sahilinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen motosiklet ile otomobil, Turgut Özal Bulvarı Bülent Ecevit Kültür Merkezi mevkisinde çarpıştı.
Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.