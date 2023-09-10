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        Haberler Gündem İstanbul Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı - Güncel haberler

        Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı

        Pendik'te, ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 22:38 Güncelleme: 10.09.2023 - 23:18
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        Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı
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        Kurtdoğmuş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yaklaşık 6 hektarlık alana yayılan yangını söndürmek için itfaiye ile İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

        Karadan müdahale edilen yangın için arazöz ile su tankeri takviyesi de yapıldı.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

        Ormanlık alanda soğutma çalışması sürerken jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

        "YANGIN ORMANIN ORTASINDA BAŞLADI"

        Kurtdoğmuş Mahallesi Muhtarı Muhammed Ali Özyurt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yangını görür görmez durumu itfaiye ile İstanbul Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdiğini söyledi.

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        Yangının ormanın orta kısmında çıkması nedeniyle ilk müdahalenin zor yapıldığını belirten Özyurt, "İtfaiye arabası ilk etapta giremedi. Yangın ormanın ortasında başladı. Kasıtlı yakıldığı oradan belli. Kenardan başlamış değil. Resmen iki yerden, ormanın orta noktasından başlatılan bir yangındı. Müdahale bayağı güç oldu. Orman arabasını yukarıdan içeriye soktuk. Köylüler yardım etti, hortumları uzattık." diye konuştu.

        Görgü tanığı Berke Koç ise ekiplerin hızlı şekilde müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını anlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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