Pendikspor: 0 - Amed SK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Amed SK, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. 90+4. dakikada Bruno Lourenço'nun golüyle galibiyete ulaşan Amed SK, puanını 43'e yükseltti. 90+6. dakikada Stelios Kitsiou'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Pendikspor ise haftayı 40 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Amed SK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Bruno Lourenço attı.
Ev sahibinde top koşturan Stelios Kitsiou, 90+6. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 43'e yükseltirken, Pendikspor ise 40 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Manisa FK'ya konuk olacak. Amed SK, evinde Erzurumspor FK'yı ağırlayacak.