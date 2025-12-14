Habertürk
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor: 1 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Pendikspor: 1 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor ile Iğdır FK, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından haftayı 33 puanla tamamlayan Pendikspor, liderliği puanını 35'e çıkaran Amed SK'ya kaptırdı. Iğdır FK ise puanını 29'a çıkardı.

        Giriş: 14.12.2025 - 21:02 Güncelleme: 14.12.2025 - 21:02
        Pendikspor liderliği kaptırdı!
        Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Ev sahibini öne geçiren golü 37'de Mallik Wilks atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 40. dakikada Ali Kaan Güneren kaydetti.

        Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 33'e çıkardı ancak liderliği 35 puanı bulunan Amed SK'ya kaptırdı. Iğdır FK ise puanını 29'a yükseltti.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Sivasspor'u ağırlayacak.

