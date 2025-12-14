Pendikspor: 1 - Iğdır FK: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibini öne geçiren golü 37'de Mallik Wilks atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 40. dakikada Ali Kaan Güneren kaydetti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK, Sivasspor'u ağırlayacak.