Pendikspor: 2 - Manisa FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor, evinde Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. 90'da Djordje Denic ile 90+5. dakikada Thuram'ın golleriyle galibiyete ulaşan Pendikspor, puanını 32'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Manisa FK ise haftayı 13 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Pendikspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90'da Djordje Denic ve 90+5. dakikada Thuram attı.
Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 32'ye çıkardı ve zirvedeki yerini korudu. Manisa FK ise 13 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında İstanbul temsilcisi, Çorum FK'ya konuk olacak. Ege temsilcisi, Van Spor FK'yı ağırlayacak.