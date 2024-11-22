Pendikspor Başkanı Murat Özdemir’den hakeme sert tepki

Pendikspor Başkanı Murat Özdemir Ümraniyespor mücadelesinden sonra sert açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Özdemir, “Maçın hakemine teşekkür ediyorum. Maçın nasıl ince ince alınıp rakip takıma verildiğini hepimiz gördük. 2-0 öndeyiz diye penaltıyı vermiyorsun, VAR’a gitmiyorsun. Bu kararla 30’a yakın futbolcumuzun emeğini çalıyorsun. Böyle bir sistemde adalet beklemek mümkün değil. Hakem, resmen maçı aldı ve beraberliği rakip takıma verdi” dedi.