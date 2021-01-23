Pensilvanya'dan sigara içenlere aşı önceliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkPensilvanya'dan sigara içenlere aşı önceliği - Haberler
ABONE OL

Pensilvanya sigara içenlere aşı önceliği veriyor

Pensilvanya'da sigara içenler, Covid-19 aşısı sırasında öncelikli olacak. Pensilvanya Kamu Sağlığı Dairesi tarafından yapılan açıklamada, sigara içme alışkanlığının kişiyi hastalığa karşı daha savunmasız hale getirdiği için eyalet, sigara içenleri aşı sırasının önlerine koyma kararı aldı

Pensilvanya'dan sigara içenlere aşı önceliği - Haberler
Pensilvanya'dan sigara içenlere aşı önceliği
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

ABD'de koronavirüse (Covid-19) karşı başlatılan aşı çalışmalarının dağıtımı ve aşılamada önceliğin kime verilmesi gerektiği konusundaki farklı yaklaşımlar kafa karışıklığına sebep olmuştu.

New Jersey eyalet yetkililerinin koronavirüs aşısı yapılacak gruplara, 65 yaş üstü ile birlikte, "tıbbi rahatsızlıklar" maddesini gerekçe göstererek sigara içenleri de dahil etmesi tepkilere yol açmıştı. Alınan karar gereği, 14-64 yaş aralığındaki sigara kullanan herkesin öğretmenlerden veya toplu taşıma çalışanlarından daha önce aşı yaptırabilmesinin önü açılmıştı.

Eyalet Sağlık Komiseri Judith Persichilli, "Sigara içmek sizi Covid-19 için önemli bir risk ve olumsuz bir sonuçla karşı karşıya bırakıyor" sözleri ile kararı savunurken, sağlık çevreleri tarafından, sigara içmenin böyle bir ayrıcalığı getirmemesi gerektiğine ancak solunum rahatsızlığı çeken bir sigara kullanıcısına öncelik tanınmasının anlaşılabilir olabileceğine vurgu yapılmıştı.

NEW JERSEY VE MİSSİSSİPPİ'DE DE SİGARA İÇENLER AŞI SIRASINDA ÖNCELİKLİ

New York Post'ta yer alan habere göre, Pensilvanya'da sigara içenler, Covid-19 aşısı sırasında öncelikli olacak. Pensilvanya Kamu Sağlığı Dairesi tarafından yapılan açıklamada, sigara içme alışkanlığının kişiyi hastalığa karşı daha savunmasız hale getirdiği için eyalet, sigara içenleri aşı sırasının önlerine koyma kararı aldı.

Pensilvanya'nın koronavirüs aşı dağıtım planının ilk aşamasına, yüksek riskli tıbbi rahatsızlıkları olan 16 ila 64 yaş arasındaki kişilerin yanında sigara içenler de dahil edildi.

Eyaletin sağlık departmanından bir temsilcinin yaptığı açıklamada, "Pensilvanya, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)'nin tavsiyelerine uymayı ve sigara içmenin bireyleri daha fazla risk altına sokan tıbbi durumlar listesine dahil etmeyi seçti" açıklamasında bulundu.

ABD'deki her eyalet, uygun gördüğü şekilde uygulamayı değiştirebilir. New Jersey ve Mississippi, aşıyı 65 yaşın altındaki sigara içenlere sunan eyaletler arasında yer alıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YENİ DALGA! Son dakika: Bilim Kurulu üyesinden korkutan uyarı
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesinden yeni dalga uyarısı!
SON DAKİKA: SEVİNDİREN HABER! Koronavirüs aşısıyla 4 ila 6 ayda...
SAĞLIKSevindiren haber! 4 ila 6 ay içerisinde...
Cinsiyet değiştirmek isteyen kadına "260 kiloluk" engel
SAĞLIKCinsiyet değiştirmek isteyen kadına "260 kiloluk" ...
Corona virüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs ilk gün belirtileri nasıl başlar? Gün gün koronavirüs
SAĞLIKKoronavirüs belirtileri nelerdir?
Son dakika: Omar Elabdellaoui yaptırdı! Göze kök hücre nakli neden yapılır?
SAĞLIKSahalara kök hücreyle dönecek
Ebeveynlerin kullandığı 12 ifade ve gerçekte ne anlama geldikleri
SAĞLIKEbeveynlerin kullandığı 12 ifade ve gerçekte ne ...
Tek doz yeterli mi? SON DAKİKA: Aşıyla ilgili önemli haber
SAĞLIKKoronavirüs aşısında tek doz yeterli olacak mı?
DSÖ: COVAX ile yoksul ülkelere şubatta Kovid-19 aşıları göndermeye başlayabiliriz
SAĞLIKYoksul ülkelere aşı müjdesi!
Pfizer ve BioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk aşı tedariki
SAĞLIKBioNTech'ten COVAX'a 40 milyon dozluk aşı tedariki
Son dakika haberi Bakan Koca duyurdu! Bir ülkeyle daha uçuşlar durduruldu
SAĞLIKBakan Koca duyurdu! Bir ülkeyle daha uçuşlar ...