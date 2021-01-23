Pensilvanya'dan sigara içenlere aşı önceliği 0:00 / 0:00

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ABD'de koronavirüse (Covid-19) karşı başlatılan aşı çalışmalarının dağıtımı ve aşılamada önceliğin kime verilmesi gerektiği konusundaki farklı yaklaşımlar kafa karışıklığına sebep olmuştu.

New Jersey eyalet yetkililerinin koronavirüs aşısı yapılacak gruplara, 65 yaş üstü ile birlikte, "tıbbi rahatsızlıklar" maddesini gerekçe göstererek sigara içenleri de dahil etmesi tepkilere yol açmıştı. Alınan karar gereği, 14-64 yaş aralığındaki sigara kullanan herkesin öğretmenlerden veya toplu taşıma çalışanlarından daha önce aşı yaptırabilmesinin önü açılmıştı.

Eyalet Sağlık Komiseri Judith Persichilli, "Sigara içmek sizi Covid-19 için önemli bir risk ve olumsuz bir sonuçla karşı karşıya bırakıyor" sözleri ile kararı savunurken, sağlık çevreleri tarafından, sigara içmenin böyle bir ayrıcalığı getirmemesi gerektiğine ancak solunum rahatsızlığı çeken bir sigara kullanıcısına öncelik tanınmasının anlaşılabilir olabileceğine vurgu yapılmıştı.

NEW JERSEY VE MİSSİSSİPPİ'DE DE SİGARA İÇENLER AŞI SIRASINDA ÖNCELİKLİ

New York Post'ta yer alan habere göre, Pensilvanya'da sigara içenler, Covid-19 aşısı sırasında öncelikli olacak. Pensilvanya Kamu Sağlığı Dairesi tarafından yapılan açıklamada, sigara içme alışkanlığının kişiyi hastalığa karşı daha savunmasız hale getirdiği için eyalet, sigara içenleri aşı sırasının önlerine koyma kararı aldı.

Pensilvanya'nın koronavirüs aşı dağıtım planının ilk aşamasına, yüksek riskli tıbbi rahatsızlıkları olan 16 ila 64 yaş arasındaki kişilerin yanında sigara içenler de dahil edildi.

Eyaletin sağlık departmanından bir temsilcinin yaptığı açıklamada, "Pensilvanya, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)'nin tavsiyelerine uymayı ve sigara içmenin bireyleri daha fazla risk altına sokan tıbbi durumlar listesine dahil etmeyi seçti" açıklamasında bulundu.

ABD'deki her eyalet, uygun gördüğü şekilde uygulamayı değiştirebilir. New Jersey ve Mississippi, aşıyı 65 yaşın altındaki sigara içenlere sunan eyaletler arasında yer alıyor.