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        Haberler Dünya Pentagon, İsrail'i protesto için kendini yakan ABD askerinin ölümüne 'trajik olay' demekle yetindi

        Pentagon, İsrail'i protesto için kendini yakan ABD askerinin ölümüne 'trajik olay' demekle yetindi

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki "soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'in ölümü için "trajik bir olay" demekle yetindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 00:50 Güncelleme: 27.02.2024 - 00:50
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        Pentagon'dan kendini yakan ABD askeriyle ilgili açıklama
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        Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Bushnell’in protestosu hakkındaki soruları cevapladı.

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        Bushnell’in kendini yakmasının, ABD’nin İsrail’in Gazze’deki saldırılarına verdiği destek açısından ABD ordusunda büyük bir soruna işaret edebileceğine dair ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in endişesi olup olmadığı sorusu üzerine Ryder, Bakan'ın durumu takip ettiğini aktardı.

        Ryder, "ABD Hava Kuvvetlerinin, havacının ölümünü doğruladığını biliyorum. En yakın akrabaların bildirimleri tamamlandıktan 24 saat sonra ek bilgi sağlamayı planlıyorlar. Kesinlikle trajik bir olay. Havacının ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

        ABD tarafından, İsrail’e sağlanan silah ve ekipmanın Gazze’de siviller üzerinde kullanılmasının, ABD ordu personelini rahatsız edip etmediği sorusu üzerine Ryder, İsrail’i "sarsılmaz" şekilde desteklemeye devam edeceklerini, İsrail’e Gazze’de sivil güvenliği ve insani yardımı dikkate alması yönünde beklentileri de iletmeyi sürdüreceklerini söylemekle yetindi.

        Ryder, olayın, Washington DC Metropolitan Polis Departmanı tarafından takip edildiğini kaydederek, bu konudaki soruların onlara sorulması gerektiğini söyledi.

        40 dakikadan fazla süren basın toplantısında, Aaron Bushnell'in kendini yakarak İsrail'in soykırımını protesto etmesi hakkında başka soru gelmedi.

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