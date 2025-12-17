Habertürk
Habertürk
        Pentagon'un, ABD ordusunda kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlandığı iddia edildi

        Pentagon'un, ABD ordusunda kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlandığı iddia edildi

        ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ordudaki büyük kuvvet komutanlıklarının yetkilerinin azaltılarak yeni bir yapıya bağlanmasını ve üst düzey komuta kademesindeki güç dengesinin yeniden düzenlenmesini öngören bir plan hazırladığı öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 17.12.2025 - 11:02
        Pentagon, ABD ordusunda kapsamlı değişiklikler yapacak
        Washington Post gazetesinin, ismini açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pentagon'un ordudaki büyük kuvvet komutanlıklarının yetkilerini azaltarak yeni bir yapıya bağlamayı ve üst düzey komuta kademesindeki güç dengesini yeniden düzenlenmeyi planladığı belirtildi.

        Söz konusu planın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talebi doğrultusunda hazırlandığı aktarılan haberde, orduda yapılacak değişikliklerin Başkan Donald Trump yönetiminin Orta Doğu ve Avrupa'dan kaynakları uzaklaştırma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

        Haberde, plan kapsamında ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve Afrika Komutanlığının (AFRICOM) yetkilerinin azaltılarak "ABD Uluslararası Komutanlığı" adı altında yeni bir yapıya bağlanacağı vurgulandı.

        Öte yandan, ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) ile Kuzey Kuvvetleri Komutanlığının (NORTHCOM), "ABD Amerika Kıtası Komutanlığı" (AMERICOM) adı altında yeniden yapılandırılacağı kaydedilen haberde Pentagon yetkililerinin AMERICOM'a bağlı ABD Arktik Komutanlığı kurulmasına ilişkin de görüştükleri ancak bu fikrin rafa kaldırıldığı savunuldu.

        Haberde, planın hayata geçirilmesi halinde, ABD ordusundaki muharip komutanlık sayısının 11'den 8'e düşeceği ve Savunma Bakanı'na doğrudan bağlı dört yıldızlı general ve amiral sayısının azalacağı belirtildi.

        Pentagon'un söz konusu çalışmalara ilişkin Kongre ile sınırlı bilgi paylaştığı vurgulanan haberde, bu durumun Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitelerinde rahatsızlığa yol açtığı aktarıldı.

        Haberde, Pentagon'un yeniden yapılanma planının yürürlüğe girebilmesi için Hegseth ve Trump'ın onayının gerektiği ve söz konusu değişikliklerin ABD ordusunun komuta yapısını belirleyen Birleşik Komuta Planı (Unified Command Plan) kapsamında ele alındığı kaydedildi.

        Orduda yapılması planlanan değişiklikleri değerlendiren eski ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel, dünya genelinde farklı dinamikler, ihtiyaçlar ve güvenlik tehditleri olduğunu vurgulayarak "Sorunlar, büyük sorunlara dönüşmeden önce önleyebilecek yeteneğe sahip komutanlar istersiniz ve bence çok fazla birleştirme veya konsolidasyon yaparsanız, bunu bir ölçüde kaybedersiniz." ifadesini kullandı.

