Pentagon'un, ABD ordusunda kapsamlı değişiklikler yapmaya hazırlandığı iddia edildi

Washington Post gazetesinin, ismini açıklamak istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pentagon'un ordudaki büyük kuvvet komutanlıklarının yetkilerini azaltarak yeni bir yapıya bağlamayı ve üst düzey komuta kademesindeki güç dengesini yeniden düzenlenmeyi planladığı belirtildi.

Söz konusu planın ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talebi doğrultusunda hazırlandığı aktarılan haberde, orduda yapılacak değişikliklerin Başkan Donald Trump yönetiminin Orta Doğu ve Avrupa'dan kaynakları uzaklaştırma çabalarının bir parçası olduğu ifade edildi.

Haberde, plan kapsamında ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve Afrika Komutanlığının (AFRICOM) yetkilerinin azaltılarak "ABD Uluslararası Komutanlığı" adı altında yeni bir yapıya bağlanacağı vurgulandı.

Öte yandan, ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) ile Kuzey Kuvvetleri Komutanlığının (NORTHCOM), "ABD Amerika Kıtası Komutanlığı" (AMERICOM) adı altında yeniden yapılandırılacağı kaydedilen haberde Pentagon yetkililerinin AMERICOM'a bağlı ABD Arktik Komutanlığı kurulmasına ilişkin de görüştükleri ancak bu fikrin rafa kaldırıldığı savunuldu.

Haberde, planın hayata geçirilmesi halinde, ABD ordusundaki muharip komutanlık sayısının 11'den 8'e düşeceği ve Savunma Bakanı'na doğrudan bağlı dört yıldızlı general ve amiral sayısının azalacağı belirtildi.