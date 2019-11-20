Amerikan yönetiminin on yıllardır sürdürdüğü ambargolara karşın İran'ın füze teknolojisinde büyük ilerleme sağladığı ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından hazırlanan son rapora göre İran'ın füze teknolojisi, İsrail dahil bölgedeki tüm ülkelerden daha ileri düzeyde.

Rapora göre İran'ın elinde menzili 2 bin kilometreyi bulan füzeler bulunuyor. Raporda yaptırımlara rağmen Tahran yönetiminin füze programına 20 milyar dolara yakın bir para harcadığı vurgulanıyor.

ABD'li uzmanlar, silah ambargosunun 2020'de sona ermesinin ardından Tahran'ın savaş uçağı ve tank filolarını geliştirmeye yöneleceğini öngörüyor. Bu noktada Rusya ve Çin'in İran'ın potansiyel silah tedarikçileri olacağı düşünülüyor.

İran yönetimi, ABD ve İsrail'in 'saldırgan' tutumları karşısında savunmasını güçlendirmek zorunda olduğunu her fırsatta dile getiriyor.