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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Pepe'den Şampiyonlar Ligi'nde rekor! - Futbol Haberleri

        Pepe'den Şampiyonlar Ligi'nde rekor!

        Porto forması giyen Pepe, Şampiyonlar Ligi tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını eline geçirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 23:52 Güncelleme: 25.10.2023 - 23:52
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        Pepe'den Şampiyonlar Ligi'nde rekor!
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        Bir dönem Beşiktaş forması da giyen efsane stoper Pepe yeni bir rekorun sahibi oldu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Antwerp-Porto karşılaşmasında ilk 11'de maça başlayan Pepe, Şampiyonlar Ligi tarihinde forma giyen en yaşlı oyuncu unvanını ele geçirdi.

        Pepe, 40 yaş 241 gün ile, daha önce Milan'da forma giyen Alessandro Costacurta'ya ait olan 40 yaş 211 günlük rekoru kırmış oldu.

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