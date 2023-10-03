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Pepeçura tatlısı, hem kolay yapılışı hem de lezzetiyle mutfakların vazgeçilmezi olmaya aday bir tatlı. Doğu Karadeniz bölgesinin üzümden yapılan tatlısı pepeçura, sonbahar ayları için adeta biçilmiş bir kaftan. Peki, pepeçura tatlısı nasıl yapılır? İşte, adım adım pepeçura tarifi...