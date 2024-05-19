Pera Müzesi'nde 'Manzaranın Ötesi'

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları’nın 15. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir süreçte üretilen panoramik İstanbul imgelerinin interaktif bir deneyim alanı ve 3D animasyon ile birlikte yer aldığı Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi sergisine paralel gerçekleştirdiği Manzara’nın Ötesi programı Pera Çocuk atölyeleri ile devam ediyor.

“Akordiyon Tablom”, “Kirigami ile Soyut Şehirler”, “Tünel Kitap: Şehrin Katmanları”, “İçeriden Dışarıya: Farklı Gör!” başlıklı atölyeler çocuklara, sanatı zevkle ve ilgiyle keşfetme olanağı sunuyor.

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Akordiyon Tablom

4-6 yaş çocuklara yönelik Akordiyon Tablom atölyesinin rehberli turunda çocuklar, sergideki kitapların içinde gördükleri akordiyon gibi katlanmış, açılınca geniş açılı bir manzara olan panoramik resimleri inceliyor. Daha sonra kolaj malzemeleri, şehir elementi şablonları ve renkli boyalar kullanarak kendi akordiyon panoramik şehir manzaralarını oluşturuyor.

Kirigami ile Soyut Şehirler

7-12 yaş grubuna yönelik Kirigami ile Soyut Şehirler atölyesinde sergiyi rehber eşliğinde gezen çocuklar İstanbul’un farklı dönemlerdeki temsillerini görme fırsatı buluyor. Atölyede ise kirigami yöntemi ile şekiller yaratarak, sergiden aldıkları ilhamla soyut formlardan şehir siluetleri oluşturup tasarımlarını akordiyon sayfalara aktarıyor.