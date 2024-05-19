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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Pera Müzesi'nde 'Manzaranın Ötesi'

        Pera Müzesi'nde 'Manzaranın Ötesi'

        Pera Müzesi Öğrenme Programları'nın Tam Yerinden sergisinden ilhamla farklı yaş gruplarına yönelik hayata geçirdiği, "Manzaranın Ötesi" atölye programı 29 Haziran'a kadar devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 00:07 Güncelleme: 19.05.2024 - 00:07
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        Pera Müzesi'nde 'Manzaranın Ötesi'
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları’nın 15. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan bir süreçte üretilen panoramik İstanbul imgelerinin interaktif bir deneyim alanı ve 3D animasyon ile birlikte yer aldığı Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi sergisine paralel gerçekleştirdiği Manzara’nın Ötesi programı Pera Çocuk atölyeleri ile devam ediyor.

        “Akordiyon Tablom”, “Kirigami ile Soyut Şehirler”, “Tünel Kitap: Şehrin Katmanları”, “İçeriden Dışarıya: Farklı Gör!” başlıklı atölyeler çocuklara, sanatı zevkle ve ilgiyle keşfetme olanağı sunuyor.

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        Akordiyon Tablom

        4-6 yaş çocuklara yönelik Akordiyon Tablom atölyesinin rehberli turunda çocuklar, sergideki kitapların içinde gördükleri akordiyon gibi katlanmış, açılınca geniş açılı bir manzara olan panoramik resimleri inceliyor. Daha sonra kolaj malzemeleri, şehir elementi şablonları ve renkli boyalar kullanarak kendi akordiyon panoramik şehir manzaralarını oluşturuyor.

        Kirigami ile Soyut Şehirler

        7-12 yaş grubuna yönelik Kirigami ile Soyut Şehirler atölyesinde sergiyi rehber eşliğinde gezen çocuklar İstanbul’un farklı dönemlerdeki temsillerini görme fırsatı buluyor. Atölyede ise kirigami yöntemi ile şekiller yaratarak, sergiden aldıkları ilhamla soyut formlardan şehir siluetleri oluşturup tasarımlarını akordiyon sayfalara aktarıyor.

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        Tünel Kitap: Şehrin Katmanları

        Sergiyi rehberli tur ile gezen 10-12 yaş grubu çocuklar, kentin panoramik temsil tarihine yolculuk yapıyor. Tünel Kitap: Şehrin Katmanları atölyesinde farklı dönem ve mecralardaki alternatif görme biçimi örneklerini inceledikten sonra, katman katman açılan panellerin üzerine farklı şehir detayları kesip yapıştırarak tünel kitaplarını tasarlıyor. Manzaraya derinlik ve boyut katan çocuklar, panorama formunu eğlenceli bir şekilde yeniden yorumluyor.

        İçeriden Dışarıya: Farklı Gör!

        10-12 yaş grubunun katılabileceği İçerden Dışarıya Farklı Gör! atölyesinde İstanbul panoramalarından ilham alan çocuklar, derinlik, boyut ve görsel yanılsamayı bir arada kullanarak geniş açılı manzaralar yaratıyor. Rehber eşliğinde sergiyi gezen çocuklar; panoramik resimler, fotoğraflar ve diğer arşiv belgeleri üzerinden İstanbul’un geçmişine doğru bir yolculuk yapıyor. Ters perspektif tekniğinin uygulandığı atölyede çocuklar, karton şablonlar üzerinde kesme ve katlama yöntemlerini uygulayarak farklı açılardan bakıldığında derinlik ve boyut algısının değiştiği eğlenceli panoramik manzaralar yaratıyor.

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        ATÖLYE PROGRAMI:

        Akordiyon Tablom

        25 Mayıs Cumartesi, 10.30

        22 Haziran Cumartesi, 10.30

        29 Haziran, Cumartesi, 10.30

        Kirigami ile Soyut Şehirler

        01 Haziran Cumartesi, 10.30

        08 Haziran Cumartesi, 10.30

        Tünel Kitap: Şehrin Katmanları

        25 Mayıs Cumartesi, 13.30

        08 Haziran Cumartesi, 13.30

        29 Haziran Cumartesi, 13.30

        İçeriden Dışarıya: Farklı Gör!

        01 Haziran, Cumartesi, 13.30

        22 Haziran, Cumartesi,13.30

        Biletler Biletix üzerinden temin edilebilir.

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        #Pera Müzesi
        #Manzaranın Ötesi
        #çocuk
        #atölye
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