Pera Müzesi'nde 'Yaz Tatili Atölyeleri'

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları yaratıcı ve eğlenceli etkinliklerden oluşan programıyla farklı yaşlardaki çocukları yaz tatili boyunca ağırlamaya hazırlanıyor. Müzenin hem süreli hem koleksiyon sergilerine yönelik atölyelerden ve sergi turlarından oluşan Yaz Tatili Atölyeleri programı 20 Temmuz–3 Ağustos arasında gerçekleşecek.

Katılımcıların önce rehber eşliğinde sergi turlarına dahil olacağı, ardından yaratıcı sanat çalışmaları yapacağı üç haftalık programda kil, renkli kartonlar, yapı oyuncakları, baskı kalıpları ve ahşap figürler gibi farklı malzemeler kullanılarak iki ve üç boyutlu tasarımlar ortaya çıkarılacak. Bu tasarım çalışmalarına oyunlaştırma, karakter yaratımı, bitki baskısı, ileri dönüşüm ile kolektif tasarım, renk teorisi, ışık çalışmaları ve daha birçok teknik eşlik edecek. Önce sergi turları, sonra heyecanlandıran tasarımlar

Pley Studio’nun yürütücülüğünü üstlendiği Işıldayan Pera: Avize Tasarlıyorum atölyesi, Pera Müzesi’nin kafesinde bulunan ve Ters Yüz PƎRⱯ için sergi katına taşınan bir avizeden ilhamla düzenleniyor. Çocuklar atölyede geçirgen kağıtlar, renkler ve ışığın kırılganlığını kullanarak birer Pera Müzesi avizesi tasarlıyor; böylece renk teorisi, geçirgenlik ve ışık gibi konuları, yaparak-öğrenme yöntemiyle deneyimliyor.

Ters Yüz PƎRⱯ sergisinden ilham alan Eğlenceli Bloklar: Üst Üste Diz ve Çiz! atölyesinde, üzerinde eğlenceli karakterler yaratmayı kolaylaştıracak baskılar olan ahşap bloklar kullanılıyor. Katılımcılar blokları birbirinin üzerine dizip farklı şekillerde birleştirerek ve beğenmezlerse yerlerini tekrar tekrar değiştirip bambaşka şekillerde yeniden dizerek eğlenceli karakterler yaratıyor. Ahşap Baskı ile Rengarenk Motifler atölyesinde ise katılımcılar önce Kahve Molası sergisini rehber eşliğinde gezerek seramiklerin üzerindeki geleneksel motifleri keşfediyor. Seramiklerdeki tekrarlayan ve simetrik motifleri ağaç kalıplar kullanarak baskı yapan çocuklar, bu atölyede aynı motifi farklı renklerde boyayarak birden fazla desen elde ediyor, kâğıt üzerinde başladıkları baskı çalışmasının ardından, en beğendikleri deseni kumaşların üzerine uyguluyor.

Geniş yelpazede, yaratıcılık odaklı çalışmalar Program kapsamında Ters Yüz PƎRⱯ sergisinden ilhamla düzenlenen atölyelerden bir diğeri, Tahtoy iş birliğiyle düzenlenen Renkli Bloklarla Sonsuz İhtimaller. Burada çocuklar sınırsız tasarım olanağı bulunan rengarenk ahşap bloklardan oluşan yapı oyuncağını kullanarak üst üste, yan yana ve çeşitli biçimlerde bir araya getirdikleri parçalarla yaratıcı karakterler tasarlıyor. Farklı gruplara bölünerek kolektif biçimde çalışan çocuklar, tasarladıkları bu karakterlere isim vererek onların hikâyelerini de yaratıyor. Ardından karakterleri, günlük hayatta karşılaştığımız olağan formları deforme ederek oluşturdukları fantastik bir mekânda resmediyor.

Pley Studio’nun yürütücülüğünü üstlendiği Prototip Atölyesi: Dönüşen Oyuncaklar atölyesinde çocuklar, Ters Yüz PƎRⱯ sergisini oyun oynama pratikleri ve oyuncaklar üzerine düşünerek gezecek. Mimari eğitimde kullanılan prototipleme yöntemleri ile oyuncakların arkeolojisinin birleştirildiği atölyede katılımcılar farklı materyallerle tarihteki oyuncak arketiplerini üretip onları bez alçı ile dönüştürecek. Programın Pley Studio yürütücülüğünde gerçekleştirilen bir diğer etkinliği Permakültür Atölyesi: Hayali Bahçem, ilhamını Kahve Molası sergisinden alıyor. Atölyeye katılan çocuklar sergiyi gezip doğal ve bitki bazlı boyalarla oluşturulmuş bitkisel motifleri inceledikten sonra sürdürülebilir tarım olarak da adlandırılan permakültür ilkeleri ile etrafımızdaki bitki örtüsünün incelendiği atölyeye katılıyor. Çocuklar ayrıca kolaj ve bitki baskısı tekniklerini kullanarak rengarenk bahçeler resmediyor.

.png Ters Yüz PƎRⱯ sergisinden ilham alan ve İpek Kay’ın yürütücülüğünü üstlendiği Kural Dışı Oturmak: Sandalye Tasarımı atölyesinde katılımcılar önce Bauhaus’ta geliştirilen iç mekân anlayışına dayanan farklı ölçeklerde tasarımlara dair bilgi edinip sandalyeler hakkında deneyimlerini paylaşıyor. Ardından farklı oturma biçimleriyle ilgili çizimler yapıyor ve geleceğin evleri için hayal ettikleri sandalyeyi tasarlıyor.

Geçmişten ilham alıp yepyeni çalışmalar yapacaklar Yürütücülüğünü Sinan Kadife’nin üstlendiği Ahşap Piyonlar: Karakter Yaratımı atölyesinde katılımcılar önce diplomasi tarihinin derinlerinde dolaşacakları Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisini gezip ilgi çekici kişiliklerle tanışıyor. Ardından sergideki tablolarda gördükleri karakterlerden ilhamla yepyeni hikâyeler hayal edip yeni karakterler oluşturuyor. Bu karakterleri farklı boyutlarda ahşap piyonlara resmeden çocuklar bir yandan da karakterlerin hikâye içinde karşılaştıkları sorunları çözme yollarını arıyor.

Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinde yer alan ve Kültepe’de bulunmuş kil tabletin replikasından ilham alan Çivi Yazısıyla Kil Tablet atölyesinde çocuklar önce her bir harfi bir sembolle kodladıkları, kendilerine özgü bir alfabe tasarlıyor; ardından kilden oluşturdukları tabletler üzerine bu alfabeyle müzede geçirdikleri günün hatırası olacak bir not yazıyor.

Ters Yüz PƎRⱯ sergisinde bulunan “Temas Fanzinleri” adlı eserden yola çıkarak hazırlanan Defter İstasyonu atölyesinde katılımcılar önce sergi sanatçılarının İstanbul’da keşif gezisi yaparken aldıkları notlar ve yaptıkları çizimlerle dolu defterleri birbiriyle takas ederek oluşturdukları eseri inceliyor. Daha sonra sergi izlenimlerini yansıtan defterler tasarlıyor. İstasyon yöntemi kullanılan atölyede, tıpkı sergideki eserin hazırlık sürecinde sanatçıların yaptıkları gibi, her bir çocuk bir diğerinin yaptığı çalışmaya katkıda bulunarak ekip çalışmasını deneyimliyor.

Atölye biletleri Biletix’ten temin edilebilir. ATÖLYE PROGRAMI 4-6 Yaş Eğlenceli Bloklar: Üst Üste Diz ve Çiz! 23 Temmuz, 10.30 27 Temmuz, 10.30 REKLAM Ahşap Baskı ile Rengarenk Motifler 30 Temmuz, 10.30 7-12 Yaş Işıldayan Pera: Avize Tasarlıyorum 20 Temmuz, 10.30 Renkli Bloklarla Sonsuz İhtimaller 25 Temmuz, 13.30 1 Ağustos, 16.30 Prototip Atölyesi: Dönüşen Oyuncaklar