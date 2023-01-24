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Pera Müzesi'nden yarıyıl tatili etkinliği

Pera Müzesi Öğrenme Programları yarıyıl tatili için öğrencilere ve öğretmenlere özel iki ayrı program hazırladı. Öğrenciler 24 - 26 Ocak, öğretmenler 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Pera Müzesi’nin koleksiyon ve süreli sergilerinden hareketle atölyelere ve sergi turlarına katılabilecek. İstanbul dışındaki katılımcılar için programda çevrimiçi turlar da yer alıyor.

Pera Müzesi'nden yarıyıl tatili etkinliği
HABERTURK.COM

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, yakın zamanda ziyarete açılan Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Zamane İstanbulları sergileri ile koleksiyon sergileri paralelinde farklı yaş gruplarına özel etkinlikler düzenliyor.
7-17 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik program, 24 - 26 Ocak tarihleri arasında hem müzede hem çevrimiçi ortamda gerçekleşecek. Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi ve Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergilerinden ilhamla hazırlanan atölye programı, rehberli sergi turuna eşlik eden kolaj, hikâyeleştirme, resim ve arkeolojik kazı çalışmalarından oluşuyor.

Öğretmenlere özel yarıyıl programı ise 27 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Tüm branşlardan öğretmenlerin katılımına açık ve ücretsiz programın ilk haftasında, Zamane İstanbulları sergisini rehberli turla gezen katılımcılar, sergiye yönelik atölyede, İstanbul’a farklı pencerelerden bakan kolajlar üretecek. Yarıyılın ikinci haftasında ise Pera Müzesi koleksiyon sergilerini çevrimiçi ortamda rehber eşliğinde gezme fırsatı bulacaklar.

Bir sanatçının yaratıcı dünyasından arkeolojik kazı alanına

Hikâyemi Resimliyorum atölyesinde Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi sergisini rehber eşliğinde gezen 7-12 yaş grubu, sanatçının esin kaynaklarını ve kullandığı stili yakından tanıma fırsatı bulacak. Turun ardından Rego’nun yaşam öyküsünden ve eserlerinden ilhamla hikâyeler kurgulayan katılımcılar, bu yeni hikâyeleri resim ve kolaj teknikleriyle anlatacaklar.

10-12 yaş grubuna yönelik Kaz, Çıkar, Yorumla atölyesi, öğrencileri Pera Müzesi’nde temsili bir arkeolojik kazıya davet ediyor. Atölyedeki minyatür kazı alanlarında arkeolojinin temel prensiplerini izleyerek geçmişin izlerini süren katılımcılar, Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisindeki kimi eserlerin minik replikalarını çıkarmaya çalışıyor. Kazı çalışmasının farklı aşamalarını ekipler halinde tamamlayan gençler, son olarak bulgularını yorumlayarak arkeoloji üzerine sohbet ediyor.

Yine Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisinden yola çıkan Arkeo-kurgu: Hikâye Yazımı atölyesi ise 13-17 yaş grubu gençler için hazırlandı. Katılımcılar, farklı dönemlerde Anadolu’da hüküm sürmüş uygarlıklara mensup kişilerin günlük yaşamını ya da özel bir gününü tasvir eden kısa hikâyeler yazacak. Ardından, tarihe dayalı kurdukları hayalleri ve hikâyeleri birbirleriyle paylaşacaklar.

İstanbul hikâyelerinden kahve molasına, diplomasi tarihinden ağrılık ve ölçü dünyasına

Öğretmenlerin katılımına açık yarıyıl programının ilk haftasında, 27 Ocak Cuma günü Zamane İstanbulları sergisini rehber eşliğinde gezen katılımcılar, sanatçıların gözünden İstanbul’da yaşam, kentin dönüşümü ve İstanbullu olmak gibi konular üzerine düşünme fırsatı buluyor. Ve tura eşlik eden Belleğimde İstanbul atölyesinde tarih boyunca İstanbul’da gerçekleşen topoğrafik, demografik, kültürel değişimler üzerinden şehrin hikâyelerini konuşarak geçmişe, günümüze ve geleceğe dair imgelerle kenti resmediyorlar.

Etkinlik programının ikinci haftasında öğretmenler, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin koleksiyon sergilerini çevrimiçi ortamda gezme fırsatı bulacaklar. Katılımcılar, koleksiyon sergilerine yönelik müfredata uygun ve öğretmenlere özel hazırlanan öğretmen rehber kitapçıklarını derslerinde nasıl kullanabileceklerini, öğrencilerine sergileri nasıl gezdirebileceklerini ve farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikleri de keşfedecekler.

31 Ocak Salı günü gerçekleşecek Kahve Molası çevrimiçi sergi turunda katılımcılar, 15. yüzyılda Yemen’den Osmanlı topraklarına ulaşan “sihirli meyve”nin etrafında şekillenen rutin ve ritüelleri, kahve kültürünün gelişmesine katkıda bulunan Kütahya seramikleri ekseninde keşfe çıkacaklar.

1 Şubat Çarşamba günkü Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar çevrimiçi sergi turunda ise, sanatın rehberliğinde diplomasi tarihinin dolambaçlı yollarında gezinirken ilgi çekici tarihi kişilikleri tanıma fırsatı bulacaklar.

Programın 2 Şubat Perşembe günü gerçekleşecek son buluşmasında, Ağırlık ve Ölçü Sanatı sergisini çevrimiçi ortamda gezen katılımcılar; ağırlık ve ölçü aletleri etrafında şekillenen ekonomiyi, kültürü, kültürlerarası sistem ilişkilerini ve toplumsal güven dinamiklerini, binlerce yıl geçmişten günümüze uzanan bir süreçte uygarlıkların, tanrıların, tüccarların, usta ve çırakların gözünden keşfedecekler.

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