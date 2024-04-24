Pera Müzesi’nde Sadi Hoşses konseri

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, “Sadi Hoşses” konseri ile devam ediyor. Misafir solistler Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan’ın, ünlü bestekâr ve ses sanatçısı Sadi Hoşses’in eserlerini seslendirecekleri konser, 28 Nisan’da saat 15.30'da Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.

Klasik Türk Mûsikisi’nin duayen ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın aziz hatırasına saygıyla düzenlenen konserler; Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.