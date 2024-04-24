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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Pera Müzesi’nde Sadi Hoşses konseri

        Pera Müzesi’nde Sadi Hoşses konseri

        Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, 'Sadi Hoşses' konseri ile devam ediyor. Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan'ın, ünlü bestekâr ve ses sanatçısı Sadi Hoşses'in eserlerini seslendirecekleri konser, 28 Nisan'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:10 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:10
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        Pera Müzesi'nde Sadi Hoşses konseri
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, “Sadi Hoşses” konseri ile devam ediyor. Misafir solistler Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan’ın, ünlü bestekâr ve ses sanatçısı Sadi Hoşses’in eserlerini seslendirecekleri konser, 28 Nisan’da saat 15.30'da Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.

        Klasik Türk Mûsikisi’nin duayen ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın aziz hatırasına saygıyla düzenlenen konserler; Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

        Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nin sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor.

        Saz Sanatçıları

        Osman Nuri Özpekel - Ud

        Aziz Şükrü Özoğuz - Keman

        Lütfiye Özer - Kemençe

        Gamze Ege Yıldız - Tanbur

        Caner Can – Kanun

        Volkan Ertem – Viyolonsel

        Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

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        #Sadi Hoşses
        #Pera Müzesi
        #konser
        #sergi
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