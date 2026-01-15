Pera Müzesi’nde yılın ilk Türk müziği konseri: İzmirli Bestekârlar I
Pera Müzesi, geleneksel Türk Müziği Konserleri serisinde yeni yılın ilk programında, İzmirli bestekârların eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı dinleyiciyle buluşturuyor. "İzmirli Bestekârlar I" başlıklı konser, Prof. Dr. Adnan Çoban ve Eda Özay Narlıoğlu'nun solistliğinde, Türk müziğinin tarihsel ve estetik mirasını Pera Müzesi Oditoryumu'na taşıyor
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri, gelenekselleşen Türk Müziği Konserleri serisine, yeni yılın ilk programında “İzmirli Bestekârlar I” başlıklı konseriyle devam ediyor.
Türk müziğinin önemli merkezlerinden İzmir’de yetişmiş bestekârların eserlerinin seslendirileceği bu ilk etkinliğinde Prof. Dr. Adnan Çoban ve Eda Özay Narlıoğlu misafir solist olarak sahnede yer alacak.
Sunuculuğunu Türk müziği üzerine yaptığı derinlemesine çalışmalarıyla tanınan Osman Nuri Özpekel’in üstlendiği konserde Râkım Elkutlu, Zeki Duygulu, Sadi Hoşses, Yusuf Nalkesen ve Avni Anıl’ın eserlerinden oluşan bir repertuvar seslendirilecek.
Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla Sinan Sipahi koordinatörlüğünde düzenlenen konser serisi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunuyor.
“İzmirli Bestekârlar I” konseri, 25 Ocak Pazar 15.30’da, Pera Müzesi Oditoryumu’nda dinleyicilerle buluşacak.
Saz Sanatçıları:
Osman Nuri Özpekel - Ud
Kemal Caba - Keman
Emrullah Şengüller - Viyolonsel
Lütfiye Özer - Kemençe
Ayşe Ayan - Kanun
Gamze Ege Yıldız -Tanbur