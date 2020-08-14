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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 16,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 24,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23,4 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,9 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,0 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 20,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 43,4 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 18,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 9,9 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,2 azaldı.