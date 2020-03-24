Perde kapanmıyor

İBB Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'ne özel bir program hazırladı. Konuyla ilgili açıklama şöyle;

Küresel bir salgına dönüşen ve ülkemizde de etkisini artıran Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiriyoruz. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında maalesef bizler de geçici olarak bir süredir etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız.

Ancak, kültür-sanat hizmetlerimizi sanatseverlere online ulaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Eğitimlerine bir süre ara verilen çocuklarımız ve yetişkinler için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde perdeleri kapatmıyoruz. İBB Şehir Tiyatroları'nın daha önce sahnelediği, bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, https://kultursanat.istanbul/ adresinden sanatseverlerle buluşturuyoruz.

Bizleri kultursanat.istanbul adresinden, İBB Kültür mobil web uygulamasından ve sosyal medya hesaplarımızdan takipte kalınız.

Sağlık ve sanat dolu, günlerde görüşmek dileğiyle.