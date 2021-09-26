İHA

Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör Vitor Pereira, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pereira, çok iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, “Defansif anlamda çok organizeydik, baskılıydık. Aynı zaman da ofansta çok fazla pozisyon ürettik. Defansta da çok istikrarlı bir görüntü sergiledik. Yediğimiz gol bizim için biraz şanssızlıktı, üzücüydü. Aynı zamanda ürettiğimiz onca pozisyonu değerlendirmememiz de üzücüydü. Eğer bu pozisyonları değerlendirmiş olsaydık maçın son bölümünde sıkıntı yaşamazdık. Ama oyuncularımın göstermiş oldukları performanstan çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahada gerçekleştirebildik. Böyle bir oyuncu grubu ile çalışıyor olmaktan, böyle bir taraftarımız olduğu için gururluyum. Bu kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor bizde savaşmaya devam edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken toparlanıp, bir sonraki maç için hazırlanmak” dedi.