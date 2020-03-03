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Perhiz sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PERHİZ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, perhiz şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "perviz, perhis" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'perhiz'dir.

PERHİZ NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Diyet, Hristiyanların ve Yahudilerin belli günlerde et, yağ gibi yiyecekleri yemeden tuttukları oruç' anlamlarına gelen perhiz, Türkçeye Farsçadan geçmiştir.