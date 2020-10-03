Perotti kimdir? Perotti Fenerbahçe'ye transfer oldu mu? soruları, sarı - lacivertli kulübün yaptığı açıklama sonrasında gündeme geldi. Fenerbahçe, "Kulübümüz, Diego Perotti ile görüşmelere başlamıştır. Oyuncu, görüşmeler, sağlık kontrolleri ve transfer süreçlerinin ilerletilmesi kapsamında bugün İstanbul’a gelmiştir." açıklamasını yaptı. Diego Perotti'nin kariyeri ile ilgili detaylar haberimizde...

PEROTTI KİMDİR?

Diego Perotti 26 Temmuz 1988'de dünyaya geldi. Arjantinli millî futbolcu olan Perotti, Roma takımında orta saha pozisyonunda görev yapıyor.

Diego Perotti, profesyonel kariyerine 2006 yılında Deportivo Morón kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Sevilla B, Sevilla, Boca Juniors, Genoa, Roma kulüplerinde oynadı.