Perspektif kelimesi nasıl yazılır? Perspektif kelimesinin anlamı nedir? Pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

PERSPEKTİF NASIL YAZILIR?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, perspektif şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı kişilerce kullanılan "perspektik", "pesrpektif" gibi yazımlar ise doğru bilinen yanlışlar arasında yer alıyor.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "perspektif"tir.

PERSPEKTİF ANLAMI NEDİR?

Perspektif sözcüğü Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre; "Görünge, bakış açısı" anlamlarında kullanılmaktadır. Perspektif ayrıca, "Nesneleri bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme sanatı" olarak tanımlanmaktadır.