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        Haberler Dünya Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 kişi hayatını kaybetti, 21 yaralı

        Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 24 kişi hayatını kaybetti, 21 yaralı

        Peru'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 24 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:10 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:10
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        Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı
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        Peru'nun güneyinde yer alan Huancavelica şehri yakınlarında yolcu otobüsü 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

        Kazada, 24 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, görgü tanıkları, yağış nedeniyle yolun kayganlaştığını, otobüsün virajdan geçtiği sırada kontrolü kaybederek yoldan çıktığını ifade etti.

        Otobüs şirketi kazadaki tüm sorumluluğu üstlendiklerini açıklarken, yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        * Haberin görseli İHA'dan servis edilmiştir.

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