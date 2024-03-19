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        Haberler Yaşam Perulu Aldrin Aguilar Lego ile Lima'nın replikasını inşa ediyor

        Perulu Aldrin Aguilar Lego ile Lima'nın replikasını inşa ediyor

        Perulu bir Lego hayranı olan Aldrin Aguilar, ünlü oyunun milyonlarca parçasını kullanarak Lima şehrinin detaylı bir replikasını inşa ediyor. Amacı ise şehrin bütün simgesel binalarını, anıtsal yapılarını ve tanınan yerlerini yeniden oluşturmak...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2024 - 19:30 Güncelleme: 19.03.2024 - 17:39
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        Peru'nun başkenti Lima'da yaşayan Aldrin Aguilar, takıntı derecesinde bağlı olduğu Lego merakını ileri boyuta taşıyarak başkentin sembol eser ve yapılarının minyatür halini oluşturmak için kolları sıvadı.

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        Çocukluk hayali mimarlığı kazanamasa da içindeki bu boşluğu Lego koleksiyoneri olarak dolduran profesyonel iş yöneticisi Aguilar, yaptığı işi bir hobiden ziyade sanatın en saf hali şeklinde yorumluyor.

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        Aldrin Aguilar, 1975'te babasının aldığı ilk Lego paketini açtığı günü unutamıyor.

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        Kardeşiyle kafa kafaya veren Aldrin, babalarının kendilerinden yapmalarını istediği treni kilitli plastikleri bir araya getirerek uzun uğraşlar sonunda ortaya çıkarmayı başarmış.

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        O gün bugündür Lego'arla iç içe yaşayan Perulu yönetici, sanatını çocuklarına da aşılamış.

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        Aldrin Aguilar'ın en büyük hayali ise başkentin sembol yapılarının tamamını Lego kullanarak inşa edip minyatür Lima'yı oluşturmak.

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        Bu hayalini gerçekleştirmek için şimdiden çalışmaya koyulan Aguilar, Lima'nın merkezinde bulunan Queirolo Tavernası'nın replikasını bitirmiş bile.

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        Çalışmalarında bilgisayar teknolojilerinden faydalanan Aldrin Aguilar, Lego'ya ait dijital tasarım programı sayesinde istediği bütün parçalara rahatça ulaşabildiğini ifade ediyor.

         

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        Aguilar, yaratıcılıklarını keşfetmek isteyenlere eserlerinin ilham verebileceğini ve çalışmalarının müzelerde sergilenebileceğini umduğunu söyledi.

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        #peru
        #Aldrin Aguilar
        #lego
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