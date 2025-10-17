PERYÖN 33. İnsan Odağında Yönetim Kongresi'ne yoğun ilgi

PERYÖN'ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) düzenlediği "33. İnsan Odağında Yönetim Kongresi", alanında uzman konuşmacıları, farklı kurumlardan İK profesyonellerini ve iş dünyası liderlerini İstanbul'da buluşturdu.

Kongre İki gün boyunca, 100'e yakın konuşmacı, 40 oturum, 40 stand ve 1500'ü aşkın katılımcıyla gerçekleşti.

14-15 Ekim 2025 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve ana teması 'İz Bırakan İnsan' olan kongre, şarkılarıyla farklı kuşakların hafızalarında iz bırakan sanatçı Burak Kut'un açılış performansının ardından, PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eylem Derya Özgür'ün konuşmasıyla başladı.

İki gün boyunca çalışma hayatının ve insan kaynaklarının (İK) en önemli gündem başlıklarını, ilham verici konuşmacılar ve gündem yaratan oturumlarla ele alan kongrede, Sürdürülebilirlik Sahnesi'nde çevresel sürdürülebilirlikten eşitliğe, kapsayıcılıktan esenliğe uzanan geniş kapsamda çalışma hayatının bugünü ve geleceği konuşulurken, HRTech Sahnesi'nde İK alanındaki en güncel teknolojik gelişmeler ve uygulama örnekleri paylaşıldı. Fuar alanında ise sektörün önde gelen firmaları yeni uygulamalarını katılımcılarla buluşturarak güçlü ağlar kurma fırsatı yakaladı.

"GELECEĞİN LİDERLİĞİ BİLGELİKLE ŞEKİLLENECEK"

"Geleceğin liderliği bilgiyle değil, bilgelikle şekillenecek. Bu çağda liderlik artık sadece yön göstermek değil; belirsizlikte güven yaratmak, değişim içinde anlam bulmak demek. Makine öğrenir ama anlam vermez; anlamı veren biziz. Makine hesaplar ama hayal kurmaz; hayali kuran biziz. Makine uygular ama yönü belirlemez; yönü belirleyen biziz. ChatGPT tüm cevapları verebilir, ama doğru soruyu sormak hala insana özgüdür. Bugünün liderinin en büyük sorumluluğu, teknolojiyi yönetirken insanı unutmamaktır ve geleceğin en güçlü kurumları da insanı merkezde tutarak dönüşenler olacaktır."

Sözlerine stratejik iş gücü planlamasının önemini vurgulayarak devam eden Dr. Eylem Derya Özgür, "Şirketlerin sadece %15'i stratejik iş gücü planlaması yapıyor, işverenlerin yarısının dahi yeniden beceri kazandırma programı yok. Yani dünya değişiyor ama biz hala hazırlık aşamasındayız. Teknoloji ilerliyor ama insan bu değişime aynı hızda eşlik edemiyor. Yetenek ihtiyacı ile yetenek akışı arasındaki boşluk giderek büyüyor. Bu nedenle artık seyirci olamayız. Bu dönüşümün öznesi biziz. Peki biz, sınırları olmayan coğrafyalarda organizasyonları yöneten insan kaynakları profesyonelleri olarak ne yapacağız? Köprü olacağız; korku ile umut arasında, teknoloji ile insan arasında, bugün ile yarın arasında" dedi.