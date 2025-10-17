Habertürk
        PERYÖN 33. İnsan Odağında Yönetim Kongresi'ne yoğun ilgi

        PERYÖN'ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) bu yıl 33'üncüsünü 'İz Bırakan İnsan' temasıyla düzenlediği İnsan Odağında Yönetim Kongresi, iş ve insan kaynakları dünyasından isimleri buluşturdu

        Giriş: 17.10.2025 - 12:29
        PERYÖN 33. İnsan Odağında Yönetim Kongresi'ne yoğun ilgi
        PERYÖN'ün (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) düzenlediği "33. İnsan Odağında Yönetim Kongresi", alanında uzman konuşmacıları, farklı kurumlardan İK profesyonellerini ve iş dünyası liderlerini İstanbul'da buluşturdu.

        Kongre İki gün boyunca, 100'e yakın konuşmacı, 40 oturum, 40 stand ve 1500'ü aşkın katılımcıyla gerçekleşti.

        14-15 Ekim 2025 tarihlerinde Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve ana teması 'İz Bırakan İnsan' olan kongre, şarkılarıyla farklı kuşakların hafızalarında iz bırakan sanatçı Burak Kut'un açılış performansının ardından, PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eylem Derya Özgür'ün konuşmasıyla başladı.

        İki gün boyunca çalışma hayatının ve insan kaynaklarının (İK) en önemli gündem başlıklarını, ilham verici konuşmacılar ve gündem yaratan oturumlarla ele alan kongrede, Sürdürülebilirlik Sahnesi'nde çevresel sürdürülebilirlikten eşitliğe, kapsayıcılıktan esenliğe uzanan geniş kapsamda çalışma hayatının bugünü ve geleceği konuşulurken, HRTech Sahnesi'nde İK alanındaki en güncel teknolojik gelişmeler ve uygulama örnekleri paylaşıldı. Fuar alanında ise sektörün önde gelen firmaları yeni uygulamalarını katılımcılarla buluşturarak güçlü ağlar kurma fırsatı yakaladı.

        "GELECEĞİN LİDERLİĞİ BİLGELİKLE ŞEKİLLENECEK"

        "Geleceğin liderliği bilgiyle değil, bilgelikle şekillenecek. Bu çağda liderlik artık sadece yön göstermek değil; belirsizlikte güven yaratmak, değişim içinde anlam bulmak demek. Makine öğrenir ama anlam vermez; anlamı veren biziz. Makine hesaplar ama hayal kurmaz; hayali kuran biziz. Makine uygular ama yönü belirlemez; yönü belirleyen biziz. ChatGPT tüm cevapları verebilir, ama doğru soruyu sormak hala insana özgüdür. Bugünün liderinin en büyük sorumluluğu, teknolojiyi yönetirken insanı unutmamaktır ve geleceğin en güçlü kurumları da insanı merkezde tutarak dönüşenler olacaktır."

        Sözlerine stratejik iş gücü planlamasının önemini vurgulayarak devam eden Dr. Eylem Derya Özgür, "Şirketlerin sadece %15'i stratejik iş gücü planlaması yapıyor, işverenlerin yarısının dahi yeniden beceri kazandırma programı yok. Yani dünya değişiyor ama biz hala hazırlık aşamasındayız. Teknoloji ilerliyor ama insan bu değişime aynı hızda eşlik edemiyor. Yetenek ihtiyacı ile yetenek akışı arasındaki boşluk giderek büyüyor. Bu nedenle artık seyirci olamayız. Bu dönüşümün öznesi biziz. Peki biz, sınırları olmayan coğrafyalarda organizasyonları yöneten insan kaynakları profesyonelleri olarak ne yapacağız? Köprü olacağız; korku ile umut arasında, teknoloji ile insan arasında, bugün ile yarın arasında" dedi.

        Dr. Kerem Dündar ve Gökçen Müftüoğlu Çapa'nın sunumuyla gerçekleşen, alanında uzman çok sayıda konuşmacının yer aldığı 33. İnsan Odağında Yönetim Kongresi'nde iki gün boyunca çok yönlü ve iz bırakan liderlik, geleceğin çalışma hayatı, yapay zeka çağında yeni denge arayışı, bir arada olmanın gücü, duygusal dayanıklılık ve kurumlarda sağlığın stratejik gücü gibi, insan kaynağı yönetiminin ve çalışma hayatının en öncelikli gündemleri konuşuldu. Sürdürülebilirlik Sahnesi; kalkınma, sosyal dönüşüm, dijitalleşmenin izleri, sosyal sürdürülebilirlik, etik ve liderlik konularına ev sahipliği yaparken, HRTech Sahnesi'nde ise İK teknolojileri gündeme getirildi.

        Kongre programı kapsamında Diageo Türkiye Genel Müdürü Bahar Uçanlar, Ülker CEO'su, pladis Türkiye ve Orta Asya Başkanı Özgür Kölükfakı ve dünyanın en etkili empati öncülerinden biri olarak kabul edilen Mimi Nicklin de ilham veren konuşmalarıyla katılımcılar ile buluştular. PERYÖN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cenk Akıncılar'ın moderatörlüğünde; Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, liderlik vizyonunu ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.

