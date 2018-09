PES 2019 inceleme

Son yıllarda FIFA'nın iyiden iyiye gölgesinde kalan PES, bu sene rakibine kaptırdığı UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi lisansıyla da büyük darbe aldı. Bu eksiği yeni lig ve lisanslarla doldurmak isteyen Konami, PES 2019'a Türkiye de dahil olmak üzere 9 yeni lig ekledi. Tabii Türkiye liginin olması harika fakat asıl PES'i oynanabilir yapacak olan şey, oynanışın ta kendisi.

Öncelikle ilk dikkati çeken oyuncu animasyonları. Eskiden biraz robot vari olan koşu animasyonları artık daha gerçekçi gözüküyor. Topun fiziği de hiç olmadığı kadar iyi. Paslarda ve şutlarda o can sıkıcı balon hissiyatı artık yok. Gerçi Konami bunu çoktan çözmeliydi ama en azından PES 2019'da çözmüş gözüküyor. Top sürerken yön değiştirdiğinizde, bazen topun sanki mıknatıs etkisiyle önünüzde kaldığını düşünebilirsiniz. Zira bu tür animasyon sorunları halen mevcut. Futbolcular için oyuna 11 yeni yetenek eklenmiş ve bunlarla birlikte toplam yetenek sayısı 39'a çıkarılmış. Böylece birbirinin aynısı değil de yetenekleriyle belirgin şekilde ayrılan oyuncular görmek mümkün. Bu yetenekler eğer futbolcuda varsa, siz oyunu oynarken otomatik olarak aktif oluyor ve söz konusu özelliğe göre bir vole vuruşu ya da kurtarış görüyorsunuz. Açıkçası bu tür özellikler ambiyansı geliştiriyor.

Yıldız futbolcularla oynamak çok keyifli. Zira yetenekleri yüzünden sahadaki varlıklarını çok net fark ettiriyorlar. İkili mücadelelerde, pas verişlerinde (bakmadan pas atma gibi...), şut çekişlerinde hep bir klas farkı olduğunu hissediyorsunuz.

Lisanslı Türkiye ligi deneyimi

PES 2019'da Türkiye ligi lisanslı olarak yer alıyor. Takımları doğru kadroları ve formalarıyla görmek çok güzel. Stadyumlara baktığımızda ise yalnızca Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu görebiliyoruz. Ancak son derece detaylı hazırlandığını belirtmekte yarar var. Gönül isterdi ki en azından büyük takımlarımızın tamamının stadı oyuna dahil edilsin ama FIFA'da bir stadyumumuzun bile olmamasından dolayı PES bu noktada gönlümüzü çalıyor. İddialara göre Konami, PES 2019'un aktif olduğu dönem boyunca oyuna güncellemeler yapacak. Bu güncellemeler içinde stadyum da olabilir.

FIFA Ultimate Team'in alternatifi olan My Club da yine oyunun en beğenilen özelliklerinden biri. Oyuncular bu bölümde epeyce vakit öldüreceğe benziyor. Kurduğunuz takımla online maçlara çıkıp, puanlar almaya, üst liglere tırmanmaya çalışıyorsunuz. Tabii başarı için transfer, transfer için de para gerekiyor. Bu yüzden bütçenizi idareli ve etkin kullanmalısınız. İyi futbolcular için iyi yetenek avcılarına sahip olmanız gerekiyor. Onları da müzayedeler üzerinden elde edebiliyorsunuz. Yapıma yeni eklenen özelliklerden biri de aynı oyuncudan birden fazla bulundurabilmeniz. Böylece fazla olan oyuncuyu takasta kullanıp yerine, ihtiyacınız doğrultusunda transfer yapabilirsiniz. My Club'ın özellikle transfer noktasındaki yenilikleriyle karşılaştırdığımızda Master League'de neredeyse hiçbir gelişme yok. Her sene oynadığımız eğlenceli Master League, hemen hemen aynı şekilde korunmuş.

Görsel kalitesine baktığımızda, PES 2019'un 4K seçeneğine sahip olmasının en dikkat çeken artısı olduğunu belirtmekte yarar var. Zira son derece detaylı ve çarpıcı görüntüler yakalamanız olası. Saha içindeki atmosfere baktığımızda, ışık ve gölge farklılıkları, PES serisinde hiç olmadığı kadar gerçekçi hale gelmiş. Oyuncu yüzlerine baktığımızda, gerçek suratları pek çok futbolcuda görmek mümkün ancak Türkiye liginde bu sayının epey yetersiz olduğunu söyleyebiliriz.

Genel olarak bakıldığında PES 2019, serinin son yıllarda gördüğü en iyi oyun. Oynanmayı da hak ediyor fakat şu lisans sorunu sanki hiçbir zaman aşılamayacak gibi. Bunca senedir böyle devam ediyorsa, bu noktada Konami'nin de çaresiz kaldığını düşündürüyor açıkçası. Zira oyuncuların en çok sesinin çıktığı konu olan lisanslar hakkında bunca oyundur yeterli ilerlemenin kaydedilememiş olması şaşırtıcı. Yine de önümüzde iyi bir futbol oyunu var. Eğer bütçe ayırabiliyorsanız deneyebilirsiniz fakat tek bir futbol oyunu alacaksanız, FIFA 19'un da çıkmasını bekleyip öyle karar vermek yerinde olacaktır.

