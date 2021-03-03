Filyasyon tulumu giyip maske taktı! Sonrası akılalmaz!

DHA

Samsun'da, 21 Şubat günü akşam saatlerinde Kale Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Büfe sahibi O.K.Ö., iş yerine geldiğinde, camın kırıldığını görüp polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, büfeden 6 bin liralık sigara çalındığını tespit etti.

FİLYASYON TULUMU VE MASKE

DHA'da yer alan habere göre Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerden şüphelinin tanınmamak için filyasyon ekiplerinin kullandığı koruyucu tulum giyerek, maske taktığını belirlendi.

HIRSIZLIKTAN BİRÇOK KAYDI VAR

Şüphelinin Serkan Aygün olduğu tespit edildi. Şüphelinin 2 farklı kilidi kırdığı, büfeye ait camı ise keserek içeri girdiği tespit edildi. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

"SARHOŞTUM" DEDİ, TUTUKLANDI

Aygün, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İfadesinde 'Sarhoştum' dediği belirtilen Serkan Aygün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.