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HaberlerGündem3. SayfaYAVUZ HIRSIZ! Son dakika: Soydu, bir güzel de uyku çekti
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Girdiği villada uyuyan hırsız!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, girdiği villada uyuyakalan hırsızlık şüphelisi, Almanya'da yaşayan ev sahibinin kontrol etmelerini istediği komşular tarafından bulunup, bağlanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheli polise teslim edilirken bölgedeki 3 villanın soyulduğu öğrenildi

YAVUZ HIRSIZ! Son dakika: Soydu, bir güzel de uyku çekti
Hırsız villaya girdi! Sonrası inanılmaz!
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DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi´nde bulunan villada hırsızlık yaşanmasından şüphe eden çevre sakinleri Almanya´da yaşayan ev sahibi Kemal D.'ye ulaştı. Villa sahibi de 3 komşusundan evi kontrol etmelerini istedi.

HIRSIZI UYURKEN BULDULAR

DHA'da yer alan habere göre 3 komşu, kontrol için girdikleri villanın üst katındaki yatak odasında A.C. isimli şüpheliyi uyurken buldu.

Komşular, şüpheliyi, çamaşır ipi ile bağlayıp, polisi aradı.

POLİSE TESLİM ETTİLER

Yakalanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

"Beni üç, dört kişi buraya bırakıp, gelip alacağız dediler" diye konuşan şüpheli gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü.

BÖLGEDE 3 VİLLA SOYULMUŞ

Bölgede toplam 3 villanın soyulduğu ortaya çıktı. Eşyaların darmadağın edildiği villalardan televizyon gibi elektronik eşyaların çalındığı belirlendi. Polis ekipleri, soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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