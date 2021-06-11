Bir ceket bir mesaj: Jill Biden'dan dayanışma vurgusu

Hamile eşe tekmeli yumruklu şiddet! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Bağcılar'da insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, hamile olan eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce gözü dönen adam, karısına yumruk ve tekmelerle saldırdı.

YERDE VURMAYA DEVAM ETTİ

İHA'da yer alan habere göre kadın aldığı darbelerle yere düşerken, zanlı kadına yerde de vurmaya devam etti. Bu sırada sokakta bulunan vatandaşlar adamı uzaklaştırmaya çalıştı.

KADINI VATANDAŞLAR KURTARDI

Kadını adamın elinden alan vatandaşlar adamı da başka bir noktaya götürdü. Aldığı darbelerle yerde kalan kadına ilk müdahaleyi sokakta bulunan vatandaşlar yaptı.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI

Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şahıs önce karısıyla tartışıyor daha sonra da yumruk ve tekmelerle vurmaya başlıyor. Kadın yere düşüyor ancak adam vurmaya devam ediyor. Bu sırada araya giren vatandaşlar adamı kadının yanından uzaklaştırıyor.

KADIN ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Bu sırada vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından saldırgan emniyete götürülürken kadın kocasından şikayetçi olmadı.