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HaberlerGündem3. Sayfa"PES" DEDİRTEN OLAY! Son dakika... İçerde uyuşturucu! Camda 'taşıyıcı!'
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İçerde uyuşturucu! Camda 'taşıyıcı!'

Adana'da şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklanırken taksinin ön ve bagaj camındaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'" yazıları dikkat çekti

Takside uyuşturucu! Camda 'taşıyıcı!'
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DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada, cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirdi.

İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre araçta bulunan U.Ö. (21) ve taksinin sürücüsü F.B (22) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden U.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CAMINDA 'TAŞIYICI' YAZIYOR

Öte yandan emniyet otoparkına çekilen taksinin bagaj kapağı, ön camı ve arka tamponundaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'" yazıları dikkat çekti.

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