Takside uyuşturucu! Camda 'taşıyıcı!'

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki kontrol noktasında şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada, cips paketi ve meyve suyu kutusu içerisine gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirdi.
İKİ ŞÜPHELİDEN BİRİ TUTUKLANDI
DHA'da yer alan habere göre araçta bulunan U.Ö. (21) ve taksinin sürücüsü F.B (22) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden U.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
CAMINDA 'TAŞIYICI' YAZIYOR
Öte yandan emniyet otoparkına çekilen taksinin bagaj kapağı, ön camı ve arka tamponundaki 'taşıyıcı', 'kaptan', 'gülümse çekiyorum dediler, gülümsedim çekemediler'" yazıları dikkat çekti.
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