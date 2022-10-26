Pet şişeyle oynadı! Öğretmenden ayak kıran şiddet!

Manisa'da iddiaya göre, kentteki bir ortaokulda görev yapan öğretmen Ö.K, ders sırasında pet şişeyle oynadığı gerekçesiyle uyardığı öğrencisi Y.Ç'yi (14) sınıfta darp etti.
ANNESİ TARAFINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
AA'da yer alan habere göre olay sonrası okula çağrılan öğrencinin annesi Reyhan Ç, darp edildiğini gördüğü çocuğunu hastaneye götürdü.
AYAĞINDA 2 KIRIK VE DARP İZLERİ
Ayağında iki kırık ve vücudunda darp izleri belirlenen çocuk, tedavisinin ardından darp raporu verilerek taburcu edildi.
ÖĞRETMEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Annenin polise yaptığı şikayet sonrası yürütülen soruşturma kapsamında öğretmen Ö.K, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
ÖĞRETMEN AÇIĞA DA ALINDI
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan idari soruşturma kapsamında da öğretmenin açığa alındığı belirtildi. Anne Reyhan Ç, oğlunun derste yaramazlık yaptığının bildirilmesi üzerine okula davet edildiğini, kimsenin kendisine oğlunun darp edildiği yönünde bilgi vermediğini öne sürdü.
"SURATI KIPKIRMIZI YÜZÜ ŞİŞTİ"
Reyhan Ç, "45 dakika boyunca rehberlik servisinde oturduk, benim çocuğumun dayak yediğini kimse bana anlatmıyor ve ben bu esnada onlardan özür diliyorum oğlum hata yaptı diye. Aradım, oğlum telefonumu açtı ve rehberlik odasına çağırdım. İçeri girdiğinde suratı kıpkırmızı, yüzü şiş, üstü başı toz içerisinde.
"ÖĞRETMENİN DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"
'Yüzün niye şiş' dedim ağlamaya başladı. Öğretmeninin sınıf içinde kendisini dövdüğünü söyledi. Olayı görüp müdahale eden öğretmenler de karakola geldi, onlar da ifadelerini verdiler." diye konuştu.
YORUMLAR