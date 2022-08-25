2010 yılında Tanrıyar'dan geçimsizlik nedeni ile olaylı bir şekilde boşandı. Dinçöz, Can Tanrıyar'dan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek 17 Nisan 2014 yılında Beyaz Tv / Söylemezsem Olmaz programına katılarak "beni bu adamdan kurtarın! beni kemerle dövüyor'' diyerek yardım istemiştir.