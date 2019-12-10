Peter Handke kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İsveç'in başkenti Stockholm'de farklı ülkelerinden bir araya gelen gazeteci ve akademisyenler, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden Peter Handke'den Nobel Edebiyat Ödülü'nün geri alınmasını istedi. Yapılan törende Peter Handke Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

PETER HANDKE KİMDİR?

Peter Handke (6 Aralık 1942, Griffen, Avusturya) Avusturyalı romancı ve oyun yazarıdır.

12 yaşına kadar din ağırlıklı eğitim veren bir okulda okuyan Handke 1961 yılında Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve ögrencilik yıllarında yazmaya basladı. İlk roman denemesi olan Die Hornissen Suhrkamp Yayınevi tarafından yayınladı.

1971 yılında annesi intihar etti. Kendisini cok etkileyen bu olayı Mutsuzluğa Doyum adlı romanına konu edindi.

1967'de Hauptmann ödülü'nü, 1973'te Büchner Ödülü'nü daha sonra da Kafka Ödülü'nü kazandı.

Roman

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, 1970

Der kurze Brief zum langen Abschied, 1972

Die linkshandige Frau,1981



Şiir

Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt. 1969



Anlatı

Falsche Bewegung, 1975

Oyun

Publikumsbeschimpfung,1966

Weissagung, 1966

Die Unvernünftigen sterben aus, 1973

Über die Dörfer, 1982



Deneme

Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, 1972

Das Ende des Flanierens, 1980



Türkçede Peter Handke

Mutsuzluğa Doyum, Ada Yay

Solak Kadın, Metis Yay

Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi Ayrıntı Yayınları

Yorgunluk Üzerine Deneme, Nisan Yay.

Karanlık bir Gecede,Can Yay.

Yineleme, Ara Yay.

Konstanz Gölü'nden Atla Geçiş, Logos Yayınları

Kaspar, Estetik yayınları

Çocuğun Öyküsü, Metis Yayınları