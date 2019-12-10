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Peter Handke kimdir, nereli ve kaç yaşında? Peter Handke hayatı hakkında

Peter Handke vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bunun sebebi ise, akademisyen ve gazetecileri Peter Handke'nin almaya halk kazandığı Nobel Ödülü'nün geri alınmasını istedi. Peki, Peter Handke kimdir? İşte Peter Handke hayatı hakkında detaylar haberimizde...

Peter Handke

Peter Handke kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İsveç'in başkenti Stockholm'de farklı ülkelerinden bir araya gelen gazeteci ve akademisyenler, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı inkar eden Peter Handke'den Nobel Edebiyat Ödülü'nün geri alınmasını istedi. Yapılan törende Peter Handke Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.

PETER HANDKE KİMDİR?

Peter Handke (6 Aralık 1942, Griffen, Avusturya) Avusturyalı romancı ve oyun yazarıdır.

12 yaşına kadar din ağırlıklı eğitim veren bir okulda okuyan Handke 1961 yılında Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve ögrencilik yıllarında yazmaya basladı. İlk roman denemesi olan Die Hornissen Suhrkamp Yayınevi tarafından yayınladı.

1971 yılında annesi intihar etti. Kendisini cok etkileyen bu olayı Mutsuzluğa Doyum adlı romanına konu edindi.

1967'de Hauptmann ödülü'nü, 1973'te Büchner Ödülü'nü daha sonra da Kafka Ödülü'nü kazandı.

Roman
Die Angst des Tormanns beim Elfmeter, 1970
Der kurze Brief zum langen Abschied, 1972
Die linkshandige Frau,1981

Şiir
Die Innenwelt der Aussenwelt der Innenwelt. 1969

Anlatı
Falsche Bewegung, 1975

Oyun
Publikumsbeschimpfung,1966
Weissagung, 1966
Die Unvernünftigen sterben aus, 1973
Über die Dörfer, 1982

Deneme
Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms, 1972
Das Ende des Flanierens, 1980

Türkçede Peter Handke
Mutsuzluğa Doyum, Ada Yay
Solak Kadın, Metis Yay
Kalecinin Penaltı Anındaki Endişesi Ayrıntı Yayınları
Yorgunluk Üzerine Deneme, Nisan Yay.
Karanlık bir Gecede,Can Yay.
Yineleme, Ara Yay.
Konstanz Gölü'nden Atla Geçiş, Logos Yayınları
Kaspar, Estetik yayınları
Çocuğun Öyküsü, Metis Yayınları

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