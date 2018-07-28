Suudi Arabistanlı strateji uzmanı Ali et-Tavati yaptığı açıklamada, Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki tehditler nedeniyle petrol fiyatlarında az bir artış olacağını belirterek, Körfez ülkeleri ile İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan Avrupa'ya petrol sevkiyatı yaptığını aktardı.
Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerinin petrol sevkiyatı için büyük oranda Hürmüz Boğazı'nı kullandığını, Babu'l Mendeb Boğazı'nı ise çok az kullandıklarının altını çizen Tavati, hatta Suudi Arabistan'ın ihraç ettiği petrolün çoğunluğunun Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi Doğu Asya ülkelerine gittiğini ifade etti.
Riyad yönetiminin elinde farklı alternatifler olduğunu savunan Tavati, ülkenin doğusundaki petrolün Babu'l Mendeb Boğazı yerine boru hatlarıyla Kızıldeniz'e ve oradan da Avrupa ülkelerine ihraç edilebileceğini söyledi.
Tavati, mevcut boru hattının günlük 3 milyon varil petrol transferi kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.
Babu'l Mendeb Boğazı'nın petrol dışında da Suudi Arabistan için ciddi önem arz ettiğini hatırlatan Tavati, Asya ülkelerindeki limanlar ile Cidde Limanı veya ülkenin doğusunda yer alan Dammam Limanı ile Avrupa ülkeleri arasındaki ticarette Babu'l Mendeb Boğazı'nın kullanıldığına vurgu yaptı.
Dünya ticareti taşımacılığının yüzde 5'inin Babu'l Mendeb Boğazı'ndan yapıldığını dolayısıyla buranın dünya ülkeleri için son derece önem arz ettiğini belirten Tavati, "Bu nedenle tehditler uzun sürmeyecek. Hatta bölge güvenliğinin sağlanması için uluslararası bir gücün oluşturulması da muhtemeldir." dedi.
Suudi Arabistan petrol şirketi ARAMCO'nun 2016 yılına ait verilerine göre, Suudi Arabistan petrol ihracatının yüzde 66,7'si Asya kıtasına yapıldı.
Petrol uzmanı Sedad el-Hüseyni, Kızıldeniz sularında Husilerin saldırısına uğramasının ardından ٍSuudi Arabistan'ın Babu'l Mendeb Boğazı'ndan ham petrol transferlerini geçici olarak durdurmasının uzun sürmeyeceğine dikkati çekerek, bunun uluslararası boyutları olduğunu dolayısıyla çözümün hızlı olacağı değerlendirmesinde bulundu.
Bu uygulamanın, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketi ARAMCO'nun faaliyetlerini aksatmadığına işaret eden Hüseyni, bu süre zarfında ülkedeki mevcut boru hatlarının kullanılacağını ifade etti.
Hüseyni, Babu'l Mendeb Boğazı'ndaki transfer durgunluğu nedeniyle ham petrol fiyatlarında geçici bir artış olacağını ancak kısa sürede durumun normale döneceğini söyledi.
Suudi Arabistan'ın El İhbariyye kanalı çarşamba günü, "Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir petrol gemisinin terör saldırısına uğradığını" bildirmiş ancak daha sonraki açıklamalarda hedef alınan gemi sayısının iki olduğu duyurulmuştu.
Bunun üzerine Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, yaptığı açıklamada, "Babu'l Mendeb Boğazı üzerinden yapılan tüm ham petrol transferi, buranın güvenliği sağlanıncaya kadar derhal ve geçici olarak durdurulacaktır." ifadelerini kullanmıştı.
ARAMCO da Babu'l Mendeb Boğazı güvenli hale gelinceye kadar tüm petrol nakliyatının acilen ve geçici olarak durdurulduğunu doğrulamıştı.
Dünyadaki her 8 varil petrolden birini üreten ARAMCO, söz konusu kararın, petrol gemileri ile mürettebatının güvenliğinin sağlanması ve muhtemel petrol sızıntılarının engellenmesi için alındığını aktarmıştı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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