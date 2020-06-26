AA

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azalarak 2 milyon 937 bin 325 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun nisan ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 1,1 düşüşle 2 milyon 352 bin 277 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 464 bin 144 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 513 bin 254 tonla Rusya ve 273 bin 93 tonla Norveç izledi.

Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 52,8 azalarak 462 bin 735 tona düştü. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,1 azalışla 2 milyon 937 bin 325 ton olarak gerçekleşti.

PETROL İHRACATI

Havacılık yakıtları ihracatı nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,9 azalarak 197 bin 200 tona geriledi. Denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 81,6 azalışla 50 bin 431 tona düştü.

Bu dönemde, motorin türleri ihracatı yüzde 112 artışla 360 bin 621 tona ulaşırken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 45 azalışla 118 bin 519 ton oldu.

Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yaklaşık yüzde 27 azalarak 867 bin 14 tona geriledi.

RAFŞNERİ PETROL ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

Söz konusu dönemde motorin türleri üretimi, yüzde 25 artışla 1 milyon 268 bin 89 tona çıkarken, benzin türleri üretimi yüzde 33,2 azalarak 273 bin 908 tona geriledi. Havacılık yakıtları üretimi de yüzde 58 azalışla 157 bin 187 ton olarak kayıtlara geçti.

Diğer yakıt türleriyle birlikte, toplam rafineri petrol ürünleri üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 düşüşle 2 milyon 588 bin 584 tona geriledi.

PETROL ÜRÜN SATIŞLARI

Bu dönemde motorin türleri satışı yüzde 23,1 düşüşle 1 milyon 528 bin 46 tona geriledi, benzin türleri satışı da yüzde 39,4 azalarak 114 bin 140 ton oldu.

Böylece nisanda geçen yılın aynı ayına göre Türkiye'de diğer ürünlerle birlikte petrol ürünü satışları yüzde 26,7 azalarak 1 milyon 717 bin 104 ton seviyesinde gerçekleşti.