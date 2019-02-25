Fransız otomobil üreticisi Peugeot'nun b-segment hatchback modeli 208 yenilendi. Cenevre otomobil fuarında dünya prömiyeri yapılacak modelin, resmi görselleri ise fuardan bir hafta önce ortaya çıktı.

Aracın tasarımının, yerini aldığı modele göre daha agresif bir yapıya kavuştuğu görülüyor. Bu durum, otomobilin ön yüzünde kendini daha çok belli ederken, 508'de karşımıza çıkan yeni gündüz farı tasarımının 208'de de kendine yer bulduğu dikkat çekiyor.

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN BİR VERSİYON SUNULACAK

Peugeot-Citroen Common Modular Platform (CMP) adı verilen yeni bir platform üzerine yükselen 208, bu sayede 100 kg kadar hafiflemiş durumda. Yeni platform, otomobilin yüzde yüz elektrikle çalışan bir versiyonuna da izin tanıyacağı da verilen bilgiler arasında.

Söz konusu versiyonda, 100kW gücündeki elektrik motor ve onu besleyen 50kWh kapasiteli bataryalar sayesinde ile 340 km'lik bir menzil sunuluyor. Peugeot'dan yapılan açıklamada, bataryaların yüzde 80 oranında dolumu için 30 dakikaya ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Elektrikli versiyonun yanı sıra, yeni 208'de 75, 100 ve 130 beygir güçlerinde olmak üzere üç farklı benzinli motor seçeneği de sunulacak. Motor seçeneğine bağlı olarak, 208'i 5 ve 6 ileri manuel ile 8 kademeli otomatik şanzımanla satın alabilmek mümkün olacak.

Dizel tarafında ise, 208'in 100 beygir gücünde 1.5 litrelik bir ünitesi bulunuyor. 4 silindirli motoru 6 ileri manuel şanzıman ile alınabileceği kaydediliyor.

İÇ MEKANDA DİĞER PEUGEOT'LARDAN İZLER VAR

Adaptif hız sabitleme, şerit takip sistemi, park asistanı, otonom acil fren, trafik levhası tanıma, kör nokta uyarı sistemi ve elektrik park freni gibi donanımlara yer verilen yeni 208'in, iç mekanında ise Peugeot'un diğer modellerinde gördüğümüz i-Cockpit karşımıza çıkıyor.

3008/5008 ve 508'dekine benzer dijital bir gösterge ekranı ile alınabilen 208'in, koltuk ve multimedya ekranı da markanın büyük modellerinden alınmış. Aynı şekilde vites topuzu da Peugeot kullanıcılarının alışık olduğu joystick ile değiştirilmiş.