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        Peyzaj mimarı Günther Vogt İstanbul Modern'de

        İsviçreli peyzaj mimarı Günther Vogt, 15 Ocak Çarşamba Günü İstanbul Modern'de 'Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman' sergisi etkinlikleri kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 13:18 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:18
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        Peyzaj mimarı Günther Vogt İstanbul Modern'de
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        İstanbul Modern’in 20. yılı kapsamında izleyiciyle buluşan “Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman” sergisinin son etkinliği, sanatçının dünyanın farklı coğrafyalarında birlikte çalıştığı İsviçreli peyzaj mimarı Günther Vogt’un konuşması olacak. Peyzaj imgelerini tasarım aracı olarak yorumlayan Vogt, 15 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de İstanbul Modern’de izleyicilerle bir araya gelecek.

        Peyzajı, çevremizi saran dünyayı nasıl algıladığımızı tanımlayan kültürel bir üretim olarak ele alan Günther Vogt, "Beklentiler ve Karşılaşmalar" başlıklı konuşmasında İsviçre ve farklı coğrafyalardaki peyzaj anlayışlarını derinlemesine inceleyecek.

        Farklı disiplinler arasında etkileşimin önemine değinen Vogt, Almanya Berlin’deki Hamburger Bahnhof’ta ilk defa ziyaretçiyle buluşan “Sarı orman” (2017), Danimarka Ebeltoft’taki peyzaj projesi “Senin buzul beklentilerin” (2012) ve Avusturya Kunsthaus Bregenz’deki “Arabuluculu devinim”in (2001) de aralarında bulunduğu birçok projede Olafur Eliasson ile birlikte çalıştı. Vogt, son olarak 2021’de İsviçre’nin Basel kentindeki Fondation Beyeler’deki “Yaşam” adlı sergide sanatçıyla işbirliği yaptı. Vogt’un peyzaj alanındaki uzmanlığı, serginin konseptinin oluşturulması ve hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynadı.

        İstanbul’dan sonra Ankara’da

        Geçmişten günümüze evrilen peyzaj imgeleriyle birlikte ulusal kimlik ve mekânın kültürel üretiminin de ele alınacağı bu buluşma, İstanbul’dan sonra 17 Ocak’ta Ankara’da gerçekleşecek. Günther Vogt’un, VOGT Landscape Architects'in çalışmalarını referans alarak peyzaj imgelerini bir tasarım aracı olarak nasıl yorumladığına odaklanacağı sunumda, New York’taki MET Çatı Bahçesi ve Zürih’teki Masoala Yağmur Ormanı Salonu projeleri ile Olafur Eliasson başta olmak üzere sanatçılarla yapılan işbirliği örnekleri de yer alacak.

        Günther Vogt kimdir?

        Günther Vogt, bahçıvanlık eğitiminin ardından İsviçre’deki Intercantonal Technical College’da peyzaj mimarlığı okudu. 2000 yılında Zürih’te kurduğu VOGT Landscape Architects, Londra (2008), Berlin (2010) ve Paris (2019) ofisleriyle uluslararası alanda da faaliyet göstermeye başladı. Ayrıca, eğitim ile uygulamayı bir araya getiren Case Studio VOGT’u 2010 yılında kurdu. 2005–2023 yılları arasında ETH Zürih Mimarlık Bölümü (D-ARCH) Peyzaj ve Kentsel Çalışmalar Enstitüsü (LUS) profesörlüğü yapan Vogt, 2012 yılında Harvard Graduate School of Design’da misafir öğretim görevlisi olarak görev aldı. Aynı yıl, prestijli Prix Meret Oppenheim ödülüne layık görüldü.

        Eczacıbaşı Topluluğu ve VitrA ana sponsorluğunda gerçekleşen “Olafur Eliasson: Senin beklenmedik karşılaşman” başlıklı sergi 9 Şubat’a kadar ziyaret edilebilir.

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        #İstanbul Modern
        #Günther Vogt
        #Olafur Eliasson
        #müze
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