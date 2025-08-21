Habertürk
        Haberler Spor Futbol PFDK cezaları açıklandı: Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı tekrar incelenecek! - Futbol Haberleri

        PFDK cezaları açıklandı: Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı tekrar incelenecek!

        PFDK, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi. Ayrıca kurul, 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor mücadelesinde müsabaka sonucunu etkileme ve bahis nedeniyle yapılan sevkin, 7 günlük savunma süresinin bitiminde tekrar inceleneceğini belirtti.

        Giriş: 21.08.2025 - 22:29 Güncelleme: 21.08.2025 - 22:29
        PFDK'den Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçı kararı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe çeşitli cezalar verdi.

        TFF'nin açıklamasına göre kurul, Galatasaray'a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı tribünlere kısmı kapama cezası uyguladı.

        Fatih Karagümrük oyuncusu Tresor Doh ve Kocaelispor futbolcusu Samet Yalçın'a rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faul nedeniyle 2 maç men cezası uygulayan kurul, Kocaelispor'a da taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezası kesti.

        Göztepe'ye çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bazı tribünlere kısmı kapama cezasının yanı sıra taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 220, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı da 120 bin olmak üzere toplamda 340 bin lira para cezası verildi.

        Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle deplasmanda kısmı kapamanın yanı sıra taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve sportif ekipman talimatına aykırılık gerekçeleriyle 220'şer olmak üzere toplam 440 bin lira ceza kesildi.

        Sarı-lacivertlilerin antrenörü Pedro Machado'ya da akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 40 bin lira para cezası uygulandı.

        Antalyaspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220'şer bin lira para cezası veren kurul, siyah-beyazlılara ve bordo-mavililere çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle kısmı tribün kapama cezası da kesti.

        1. LİG CEZALARI

        Kurul, Ümraniyespor antrenörü Ömer Faruk Mahir'e müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 40 bin lira para cezası verdi.

        Sarıyer'e çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kısmı tribün kapatma cezası kesen kurul, Iğdır FK oyuncusu Valon Ethemi'ye rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 maç men, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle de 40 bin lira para cezası uyguladı.

        Amed Sportif Faaliyetler Kulübüne, Erzurumspor FK maçındaki taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası ile 220 bin lira para cezası, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de kısmı tribün kapama cezası verildi.

        Futbolcu Veysel Sapan'a, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı ve rakip takım antrenörüne yönelik saldırısı nedenleriyle toplam 12 maç men ve 96 bin lira para cezası kesildi.

        Kulübün antrenörlerinden Mazlum Kılıç, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 resmi maç men ve 40 bin lira, Erhan Ölker ise aynı sebepten 7 maç men ve 56 bin lira para cezasına çarptırıldı.

        Aynı maçta Erzurum FK'den antrenör Ayhan Söğütlü akredite edilmediği yeşil zeminde bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 20 bin, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle de 15 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

        Ayrıca kurul, 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor mücadelesinde müsabaka sonucunu etkileme ve bahis nedeniyle yapılan sevkin, 7 günlük savunma süresinin bitiminde tekrar inceleneceğini belirtti.

