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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş PFDK'dan Beşiktaş'a dev ceza! - Beşiktaş Haberleri

        PFDK'dan Beşiktaş'a dev ceza!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübü'ne Galatasaray maçındaki tribün olayları ve maç sonu açıklamaları nedeniyle ceza verdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.10.2023 - 21:47 Güncelleme: 26.10.2023 - 21:47
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        Beşiktaş'a dev ceza: 1 milyon!
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        Beşiktaş Kulübü'ne Galatasaray derbisindeki tribün olayları sebebiyle toplam 1 milyon 64 bin TL para cezası verilirken, Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı maç sonu yaptığı açıklamalar sebebiyle 200 bin TL para cezası aldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        PFDK'den yapılan açıklama şu şekilde;

        "BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 21.10.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN 419-420 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

        Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu FDT'nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

        BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

        BEŞİKTAŞ A.Ş. idarecisi ENGİN BALTACI'nın, Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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